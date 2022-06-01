瑞芳高工畢業典禮學生策畫 展現做中學精神

鳳凰花開正是畢業的日子，今(1)日瑞芳高工舉辦畢業典禮，雖然因為疫情關係縮小規模，但典禮不失隆重，畢業典禮的規劃及會場布置都是由三年級畢業生代表一手策畫，讓學生將所學落實在實務上，在三年的校園生活畫下完美的句點。

六月開始是學校的畢業季，不少學校也陸續舉行畢業典禮，今(1)日新北市瑞芳高工就舉行了畢業典禮，因為疫情的關係，規模縮小沒有開放畢業生家屬或是其他外賓參加實體畢業典禮，不過民意代表們還是透過影像的方式，為在場近三百位的畢業生送上祝福。

瑞芳高工校長潘泰伸說，今年的畢業典禮，是由三年級的畢業生代表，從規劃到布置全部都一手包辦，甚至在典禮前夕都還在會場忙進忙出，透過這樣動手做的精神，也展現技職高中的務實之用，在學生可以將想法落實在畢業典禮上，感到相當的欣慰。

畢業生代表劉建成致詞時表示，去年是以在校生的身分為畢業的學長姐獻上祝福，時間過得很快，今年輪到自己要畢業了，高中三年生活像是火車一班班的開，車廂內裝滿三年來的喜怒哀樂，感謝一路以來所有學校的師生，讓他們能準備好繼續往大學前進。