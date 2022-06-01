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瑞芳高工畢業典禮學生策畫 展現做中學精神

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
瑞芳高工畢業典禮的規劃及會場布置都是由三年級畢業生代表一手策畫，讓學生將所學落實在實務上，在三年的校園生活畫下完美的句點。 圖／觀天下有線電視提供
瑞芳高工畢業典禮的規劃及會場布置都是由三年級畢業生代表一手策畫，讓學生將所學落實在實務上，在三年的校園生活畫下完美的句點。 圖／觀天下有線電視提供

鳳凰花開正是畢業的日子，今(1)日瑞芳高工舉辦畢業典禮，雖然因為疫情關係縮小規模，但典禮不失隆重，畢業典禮的規劃及會場布置都是由三年級畢業生代表一手策畫，讓學生將所學落實在實務上，在三年的校園生活畫下完美的句點。

六月開始是學校的畢業季，不少學校也陸續舉行畢業典禮，今(1)日新北市瑞芳高工就舉行了畢業典禮，因為疫情的關係，規模縮小沒有開放畢業生家屬或是其他外賓參加實體畢業典禮，不過民意代表們還是透過影像的方式，為在場近三百位的畢業生送上祝福。

瑞芳高工校長潘泰伸說，今年的畢業典禮，是由三年級的畢業生代表，從規劃到布置全部都一手包辦，甚至在典禮前夕都還在會場忙進忙出，透過這樣動手做的精神，也展現技職高中的務實之用，在學生可以將想法落實在畢業典禮上，感到相當的欣慰。

畢業生代表劉建成致詞時表示，去年是以在校生的身分為畢業的學長姐獻上祝福，時間過得很快，今年輪到自己要畢業了，高中三年生活像是火車一班班的開，車廂內裝滿三年來的喜怒哀樂，感謝一路以來所有學校的師生，讓他們能準備好繼續往大學前進。

畢業典禮 瑞芳高工

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