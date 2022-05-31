敏實科大成立半導體教學中心 培育半導體封測人才

敏實科大今天表示，校方結合半導體封裝大廠矽格公司等，成立半導體教學中心，將助學生通過封裝測試的專業證照，培養半導體人才。

敏實科技大學發布新聞稿指出，敏實科大日前通過勞動部「半導體人才就業學程」，結合半導體封裝大廠矽格公司、矽品精密公司、倍利公司等，成立「半導體教學中心」，將共同培養半導體封裝測試人才，解決國際間晶片生產的人才需求問題。

校長曾信超表示，配合未來電動車趨勢發展，學校也安排零組件晶片的製造與封裝測試教學課程，培養學生的半導體專業知識技能，也為國內的半導體注入專業人才。

半導體教學中心主任陳金帶說，未來，學程朝半導體產業一條龍的職能專業培養，讓學生從最基本的半導體設計製程，到中後段的封裝測試，並配合半導體VR虛擬實境教學，學生可直接學習新技術發展，也奠定未來從事半導體產業的基礎。