快訊

教育部半年內擬教師兼職辦法 「這工作」確定不能碰

巨響後黑煙沖天！1公里外高雄阿蓮區居民 拍到AT-3墜機前關鍵畫面

敏實科大成立半導體教學中心 培育半導體封測人才

中央社／ 新竹縣31日電

敏實科大今天表示，校方結合半導體封裝大廠矽格公司等，成立半導體教學中心，將助學生通過封裝測試的專業證照，培養半導體人才。

敏實科技大學發布新聞稿指出，敏實科大日前通過勞動部「半導體人才就業學程」，結合半導體封裝大廠矽格公司、矽品精密公司、倍利公司等，成立「半導體教學中心」，將共同培養半導體封裝測試人才，解決國際間晶片生產的人才需求問題。

校長曾信超表示，配合未來電動車趨勢發展，學校也安排零組件晶片的製造與封裝測試教學課程，培養學生的半導體專業知識技能，也為國內的半導體注入專業人才。

半導體教學中心主任陳金帶說，未來，學程朝半導體產業一條龍的職能專業培養，讓學生從最基本的半導體設計製程，到中後段的封裝測試，並配合半導體VR虛擬實境教學，學生可直接學習新技術發展，也奠定未來從事半導體產業的基礎。

半導體 勞動部

延伸閱讀

高通CEO：渴望和晶片同業 參與投資安謀IPO

蘋果下周WWDC估將發表M2晶片版MacBook Air

資本額逾億大廠繳不出41萬罰款 執行署一個動作達陣

半導體封測等高用電製造業 明年起強制碳盤查

相關新聞

花蓮高農畢業生考6張木工證照 不畏手受傷朝夢想邁進

國立花蓮高農高三生李芋茹自國中社團開始，對木工產生興趣，選擇就讀森林科，期間不但參與多項專題與競賽，更考取6張木工、園藝...

中山工商商營科建教班與屏東大學合作 「3+4」免學費

「 中山工商商營科建教班與國立屏東大學，111學年進行「3+4」產學合作，以有參加產學專班的學生的優先錄取入學。校長林昭億表示，3+4產學合作，高職就讀期間免學雜費，在校期間還提供5千元獎助學金，實習有薪資，就讀大學家戶所得70萬以下，每學年還可獲4萬元註冊補助，對個人和家庭助益不小。」

弘光科大圖書館大改造 開放式包廂和桌遊室、電競區

弘光科技大學全新改裝打造的圖書館今天啟用，設置獨立包廂式的卡座區，有桌子、插座，還有開放式討論區，添購移動式電視播放簡報...

全國技專校院學生實務專題競賽 台南應大雙金表現亮眼

全國技專校院學生實務專題製作競賽前天落幕，台南應用科大獲得雙料冠軍等五項大獎；商品設計系陳中聖老師指導學生團隊獲得兩項第...

誰說餐旅系畢業只能端盤子？華大學生加拿大創業當顧問

中華大學餐旅管理學系畢業校友江衍緻（Ruskin）16歲進入餐飲業打工，半工半讀累積實力，退伍後躍升管理職，幫多家餐飲集...

南台科大畢典萬人齊聚校園很熱鬧 各方同聲祝福畢業生

南台科技大學今天畢業典禮，因畢業生多達4168人，因應疫情畢典改室外風雨球場舉行，全程直播讓畢業生及家長可選擇參加或線上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。