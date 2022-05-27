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台科大開設Podcast 授學習歷程檔案準備秘訣

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
台科大Podcast上線，第一波共計推出十集節目。圖／台科大提供
台科大Podcast上線，第一波共計推出十集節目。圖／台科大提供

資工系和資管系有什麼不同？學習歷程檔案該怎麼準備？大學個人申請第二階段參採學習歷程檔案，國立台灣科技大學教務處製播Podcast，由學生擔任主持人訪問系所主任與教師，讓聽眾學生掌握科系間差異，以及 如何因應心中志願準備學習歷程檔案。

台科大教務處製播Podcast，教務長阮聖彰指出，希望透過Podcast製播，讓選填志願的高中生、統測放榜技職生，或即將踏入台科大校園的學生，以及對技職教育較為陌生的高中家長，都能更了解台科大各系所特色，並透過節目更深入了解台科大強調研究基礎且要求學生實作訓練的教育環境。

台科大Podcast由材料系學生、主持人邱允平表示，許多師長們建議學生選科系前可實際造訪科系、多了解系所成立的背景發展，以及教授們的研究內容。於學習歷程檔案準備方面，則鼓勵同學們要用邏輯脈絡呈現，可多舉實際例子具體描述自己的心得和想法，不要空講大道理，若是能有見地的陳述自身經驗，也就不會讓審查的老師們覺得是他處抄來的內容。

學生邱允平也以自身經驗分享，大學四年應要儘早想好要不要繼續升學，不論要考試或準備推甄最好在大一、大二時就先想好，才能盡早準備。另外，不要排斥任何天下掉下來的機會，把自己當作一張A4白紙，努力在四年內把履歷填滿。如自己四年內曾到中研院實習、參與社團，甚至擔任Podcast主持人都是難得的學習經驗。

台科大校長顏家鈺表示，台科大擁有技職與研究型大學雙重特質，學生來源也特別多元，台科大有來自高職、高中、技優的同學們，還有來自世界各國外籍生，期待在多元組成的環境下大家相互學習彼此的優點。

台科大Podcast第一波共推出十集節目，分別介紹材料系、化工系、不分系、管院、電子、電資學士班、建築、營建、工管等系所，收聽平台在SoundOn上線( https://sndn.link/ntustalong )，亦可在KKBOX、Spotify等平台收聽。

台科大 科系 填志願

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