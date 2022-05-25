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同婚法通過三周年 性學教授指出隱憂

聯合報／ 記者陳玫伶／高雄即時報導
同婚合法化昨天剛滿第三周年，樹德科大性學所代理所長李珣指出，民眾對於各種聲音應更性別多元、尊重、包容，才能更理解彼此。圖／本報資料照
同婚合法化昨天剛滿第三周年，樹德科大性學所代理所長李珣指出，民眾對於各種聲音應更性別多元、尊重、包容，才能更理解彼此。圖／本報資料照

台灣同婚合法化昨天剛滿3周年，樹德科技大學人類性學研究所代理所長李珣指出，同婚合法化是台灣社會尊重多元的結果，但她也擔心，如果出現與主流不同聲音，可能也將面臨過去性少數者的類似處境。

行政院性別平等處調查國人對同婚合法後，對同志在婚姻中應有權利的認同，發現國人對於同志可以結婚、可以領養小孩、可以與跨性別者當同事等支持率都有提高，且對性別刻板印象，如男主外、女主內的想法也有所改變，截至今年4月30日已有7906對同性伴侶登記結婚。

李珣擔心，如果民眾的想法與主流不同，可能會面臨與以往性少數者的類似處境，因不想聽見彼此的聲音，雙方沒有機會好好溝通，導致不被理解而更加對立，這可能會是一個隱憂。

舉例來說，近期台科大校友總會理事長蔡侑霖出席畢業典禮上致詞，指他不會支持兒女與同性結婚，引起譁然，更有網友要求蔡侑霖出面道歉。李珣說，這件事中，其實如果以較為傳統父親的看法，社會應會更加包容。

李珣表示，如果大家可以基於伏爾泰的名言「我並不同意你的觀點，但是我誓死捍衛你說話的權利」，對彼此想法互相尊重，才能有溝通、理解彼此的機會。

李珣表示，很高興看到台灣的性別平等教育、性教育正朝著正向方向發展，民意調查認同同性伴侶應享有合法結婚權利的人增多，是可以預期的結果，因除了政府、相關法律、教育單位、機關行號等的努力推廣，大眾也在這3年間，逐漸看見每人真正的獨特價值，並不會因為個體性別、性取向或性傾向影響，願意放下成見理解對方，尊重對方的選擇。

李珣表示，同婚合法化是台灣社會尊重多元、理解差異的結果，更是人性尊嚴「自治」與「自決」的開始，建議教育單位或工作職場，把「人」放在性別、性取向前面，理解不管喜歡同性、異性或雙性等，並不會影響這個人的本來樣貌及工作能力。

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