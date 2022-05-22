台南傳統工藝大師前進校園傳授看家本領 學生好開心
台南市文化資產管理處為了讓傳統工藝向下紮根，連續多年邀請大師授課，今年由台南市傳統工藝細木作保存者王永源，前往陽明工商傳授榫卯技藝，並結合文資建材銀行，讓學生同時了解舊材再利用的價值。
文資處祕書李雪慈表示，2013年起文資處連續辦理8年「向大師學習」系列推廣課程，過去是向一般民眾授課，近兩年轉型為傳統工藝扎根傳習，以個別工種的專業人才培育來進行課程設計，著重於傳統工藝專業技巧之積累，讓學生能將所學實際運用於學校及生活中。
她表示，文資處自2020年起即與陽明工商合作協同教學課程，邀請王永源藝師至家具木工科傳授各式榫接技巧，按部就班帶領學生製作茶几、珠寶盒等作品，並指導學生自行創作木工家具，透過系統性課程規劃向下紮根，將技職教育與文化資產相結合，透過文資建材銀行資源，也讓學生見習舊材再利用。
位於佳里區的台南市文資建材銀行，長期推動「建材循環再利用」，從舊建材收受造冊、修繕整理到物料提取申請、諮詢協助，並結合傳統工藝技術進行教育推廣、創意加值等，使舊料得以新生，發揮有限資源的最大效益。去年文資處即媒合建材銀行做為家具木工科學生見習場所，惜因疫情擴大取消課程，今年再次攜手學校規劃見習課程，帶領學生修整拆解木料、累積專業技巧，提供未來職涯新選擇。
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