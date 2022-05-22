台南傳統工藝大師前進校園傳授看家本領 學生好開心

台南市文化資產管理處為了讓傳統工藝向下紮根，連續多年邀請大師授課，今年由台南市傳統工藝細木作保存者王永源，前往陽明工商傳授榫卯技藝，並結合文資建材銀行，讓學生同時了解舊材再利用的價值。

文資處祕書李雪慈表示，2013年起文資處連續辦理8年「向大師學習」系列推廣課程，過去是向一般民眾授課，近兩年轉型為傳統工藝扎根傳習，以個別工種的專業人才培育來進行課程設計，著重於傳統工藝專業技巧之積累，讓學生能將所學實際運用於學校及生活中。

她表示，文資處自2020年起即與陽明工商合作協同教學課程，邀請王永源藝師至家具木工科傳授各式榫接技巧，按部就班帶領學生製作茶几、珠寶盒等作品，並指導學生自行創作木工家具，透過系統性課程規劃向下紮根，將技職教育與文化資產相結合，透過文資建材銀行資源，也讓學生見習舊材再利用。