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迎接「後疫情觀光潮」 弘光科大攜雄獅集團育觀光人才

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
台中弘光科大校長黃月桂與雄獅集團總經理陳奇漢代表簽訂策略聯盟。圖／弘光科大提供
台中弘光科大校長黃月桂與雄獅集團總經理陳奇漢代表簽訂策略聯盟。圖／弘光科大提供

全球防疫方向往「與病毒共存」前進，各國逐漸開放邊境，國內旅遊環境也持續轉型，雄獅集團為迎接這波「後疫情觀光潮」，17日與弘光科大簽署策略聯盟，透過「產」、「學」經驗交流合作，培育出更多優秀國際觀光人才。

台中弘光科大校長黃月桂表示，國內疫情嚴峻，但國人做好嚴謹的防疫措施，打完疫苗，生活也會陸續恢復正常，逐漸放寬生活限制，迎接後疫情時代，校內培育護理、運動休閒、餐飲旅館、外語、老人福利等方面專業人才，看準後疫情的觀光市場需求，學校與雄獅建立夥伴關係，能把業界實務經驗帶入學校，讓學校培育更多的相關人才。

雄獅集團總經理陳奇漢表示，雄獅集團在疫情後宣示轉型為生活產業集團，並力拼後疫情觀光，因應出國旅遊復甦，同時持續經營國內旅遊市場，不僅逐步擴編人力，也調整組織架構，與弘光科大簽署策略聯盟，透過產學合作交流，提供學生參訪、見習、實習機會與就業媒合，共同攜手培育優質的生活產業人才。

「疫情後國際旅客將增多，外籍旅客入境台灣後，要強化一條龍的台灣旅遊服務。」陳奇漢說，雄獅投資布局鐵道觀光，拿下全新美學觀光列車「鳴日號」及「藍皮解憂號」的經營權，積極拓展山林和鐵道觀光，需要更多專業觀光人才，為台灣後疫情市場而努力，這次與弘光科大合作，讓學生在還沒畢業前，便對產業有更深的認識，更能與業界接軌。

弘光科大校長黃月桂於昨天下午，與雄獅集團總經理陳奇漢簽署合約，雄獅集團副總李佩珊、總監陳坤吾、資深經理郭智翔、主任黃冠彥、資深專員吳盈萱、薰衣草森林資深經理鄭憲翔亦出席簽約儀式。

雄獅總經理陳奇漢參觀台中弘光科大「實習旅行社」，了解學生校內實習流程狀況。圖／弘光科大提供
雄獅總經理陳奇漢參觀台中弘光科大「實習旅行社」，了解學生校內實習流程狀況。圖／弘光科大提供

疫情 鐵道 弘光科技大學

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