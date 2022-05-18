迎接「後疫情觀光潮」 弘光科大攜雄獅集團育觀光人才

全球防疫方向往「與病毒共存」前進，各國逐漸開放邊境，國內旅遊環境也持續轉型，雄獅集團為迎接這波「後疫情觀光潮」，17日與弘光科大簽署策略聯盟，透過「產」、「學」經驗交流合作，培育出更多優秀國際觀光人才。

台中弘光科大校長黃月桂表示，國內疫情嚴峻，但國人做好嚴謹的防疫措施，打完疫苗，生活也會陸續恢復正常，逐漸放寬生活限制，迎接後疫情時代，校內培育護理、運動休閒、餐飲旅館、外語、老人福利等方面專業人才，看準後疫情的觀光市場需求，學校與雄獅建立夥伴關係，能把業界實務經驗帶入學校，讓學校培育更多的相關人才。

雄獅集團總經理陳奇漢表示，雄獅集團在疫情後宣示轉型為生活產業集團，並力拼後疫情觀光，因應出國旅遊復甦，同時持續經營國內旅遊市場，不僅逐步擴編人力，也調整組織架構，與弘光科大簽署策略聯盟，透過產學合作交流，提供學生參訪、見習、實習機會與就業媒合，共同攜手培育優質的生活產業人才。

「疫情後國際旅客將增多，外籍旅客入境台灣後，要強化一條龍的台灣旅遊服務。」陳奇漢說，雄獅投資布局鐵道觀光，拿下全新美學觀光列車「鳴日號」及「藍皮解憂號」的經營權，積極拓展山林和鐵道觀光，需要更多專業觀光人才，為台灣後疫情市場而努力，這次與弘光科大合作，讓學生在還沒畢業前，便對產業有更深的認識，更能與業界接軌。