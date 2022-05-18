國際展常勝軍！高雄樹科大產設系奪東京發明展3金2銀

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導
高雄樹德科技大學產品設計系今年推出5件學生畢製作品，在「日本東京創新天才國際發明展」全數獲獎。圖／樹德科技大學提供
高雄樹德科技大學產品設計系今年推出5件學生畢製作品，在「日本東京創新天才國際發明展」全數獲獎。圖／樹德科技大學提供

日本發明大王中松義郎先生所創立的「日本東京創新天才國際發明展」至今已舉辦36年，受疫情影響，今年改採線上舉辦，本屆參賽作品來自美國、加拿大等12國共170多件作品參加，台灣代表團有66件作品參賽，獲得21金、25銀、3銅。高雄樹德科技大學產品設計系今年也以「肌肉拉伸輔助器」等作品，勇奪3面金牌、2面銀牌。

金牌作品中，由產設系系主任陳文亮率3名學生，設計出「傘具產品租賃裝置及服務系統」，可透過手機簡化租賃、歸還流程，並提供甲地乙還的服務，讓使用者不用擁有，只需少許金額就能享用，達到循環、共享經濟概念。

另由產設系副教授林群超指導2名學生，發明的「肌肉拉伸輔助器」透過內建基礎和進階訓練兩種模式，可選擇合適的人形圖案，執行拉伸和訓練，由LED燈圖方便引導正確運動與操作，還設有半球形握持裝置，有助於使用者保持肌肉放鬆，達到有效伸展，平時也能將光影圖案作為日常生活照明和裝飾使用。

往年被林群超相中的作品，幾乎都有得獎，今年也不例外；他說，每年校方都會挑選優秀的學生畢業作品，也鼓勵透過校方資源來申請專利，同時輔導學生，如何撰寫英文簡報、設計海報及製作影片，進而角逐國際賽事。

校方去年參賽共獲得3金1銀，今年推出5項作品，全數得獎；分別為「傘具產品租賃裝置及服務系統」、「肌肉拉伸輔助器」、及「新型篆香文創逸品」3面金牌；「具淨化空氣的智能路燈裝置」與「智能舒眠裝置」2面銀牌。

產設系主任陳文亮說，參賽獲獎作品，多為學生當年度畢製作品，同時檢驗並展現所學成果，透過專利申請、參賽讓學生懂得如何保障智慧財產，未來也能運用在職場。

高雄樹德科技大學產品設計系學生發明的「智能舒眠裝置」獲東京國際發明展銀牌。圖／樹德科技大學提供
高雄樹德科技大學產品設計系學生發明的「智能舒眠裝置」獲東京國際發明展銀牌。圖／樹德科技大學提供
高雄樹德科技大學產品設計系學生發明的「具淨化空氣的智能路燈裝置」獲東京國際發明展銀牌。圖／樹德科技大學提供
高雄樹德科技大學產品設計系學生發明的「具淨化空氣的智能路燈裝置」獲東京國際發明展銀牌。圖／樹德科技大學提供
高雄樹德科技大學產品設計系學生「肌肉拉伸輔助器」獲東京國際發明展金牌。圖／樹德科技大學提供
高雄樹德科技大學產品設計系學生「肌肉拉伸輔助器」獲東京國際發明展金牌。圖／樹德科技大學提供
高雄樹德科技大學產品設計系主任陳文亮率3名學生，設計出「傘具產品租賃裝置及服務系統」獲東京國際發明展金牌。圖／樹德科技大學提供
高雄樹德科技大學產品設計系主任陳文亮率3名學生，設計出「傘具產品租賃裝置及服務系統」獲東京國際發明展金牌。圖／樹德科技大學提供

金牌 日本

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