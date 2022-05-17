快訊

「烏克蘭需要英雄」：馬立波守軍撤離鋼鐵廠

台灣首府大學全面停辦 師生嘆「該來的還是來了」

北市再爆副發言人「快篩陽」 柯文哲嘆：明起又每天要篩了

台南市技職博覽會26日登場 估2500名學生與會

中央社／ 台南17日電

台南市長黃偉哲今天宣布，台南市2022技職博覽會將於26日在遠東科技大學登場，一連2天，預估2500名學生與會，希望學生順利找到適性揚才的就學志願。

黃偉哲今天在台南市2022技職博覽會啟動記者會指出，技職博覽會目的是引導學生選對志願，了解自己真正有興趣的職業，且透過技職教育向下扎根，替產業找到優秀人才，形成學生個人適性發展及產業永續經營的善循環。

台南市政府教育局長鄭新輝表示，5月21日、22日會考結束，國三畢業生將面臨就學選擇課題，尤其職業試探更是重要的生涯輔導課程，除技職博覽會外，教育局也同步安排技藝競賽優秀人員頒獎、技職達人講座、宣導影片等系列活動，透過多元方式向學生宣導技藝教育資源，協助學生掌握志願目標，適性揚才。

市府發布新聞稿指出，台南市2022技職博覽會系列活動，將邀請台灣金屬創意館創辦人總經理郭治華及專業國際領隊陳昱彰，就自身經驗分享職涯定向選擇。

另外，市府也將製作110學年度技職成果手冊（職群與升學科系介紹、國中技藝競賽第1名學生及技職好手小故事、博覽會參展廠商簡介），由黃偉哲與冷作工技職國手台南高工學生黃政維，共同拍攝技職宣導影片，鼓勵學生發掘技藝性向。

台南 黃偉哲 教育局

延伸閱讀

優先提供快篩 黃偉哲：全面0+7是可預見的未來方向

元宇宙議題夯 南市創新基地談產業趨勢

台南明天施打第4劑 黃偉哲：張貼偏方如散布假疫情

提前退休1年餘 台南七股前區長徐屏屏病故地方震驚

相關新聞

台南技職博覽會走實體與病毒對決 學生至少打二劑

為加強技藝教育試探，以及協助國三生會考後選填志願，台南市教育局今天啟動技職博覽會，希望學生都能順利找到合適的就學志願。市...

高英工商與建準集團共推品德教育 從閱讀行善涵養品德

高英工商與建準集團慈善基金會合作推動品德教育，今年辦理品德優良人員選拔及《了凡四訓》心得作文比賽，建準集團慈善基金會董事...

慷慨助學打造社會安全網 慈惠醫專百餘生受惠

屏東慈惠醫專去年有105名學生因各界助學度過難關，拿下全大運50公尺蛙泳金牌的學生蔡宜臻，從澎湖來台就讀，因每月有2千元...

確立學習興趣和目標 二林工商技職繁星推甄燦爛

「這一科不適合你。」國立二林工商機械科學生陳詠瀧被這麼認定，相當不服氣，過去兩年多擔任學校的技藝競賽選手，善用時間磨練技...

米其林星級名廚指導 弘光科大畢業成果發表會西餐饗宴

弘光科技大學禮聘米其林二星主廚黃以倫、田原諒悟、林恬耀擔任餐旅管理系專技教授，共同開設大師講座課程指導畢業生「米其林大師...

國立科大錄取率達33% 科大繁星計畫新北220名學生上榜

111學年度科技校院繁星計畫錄取結出爐，新北有220名學生上榜，其中國立科大錄取率達33.6%。教育局長張明文說，每所學...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。