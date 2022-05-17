台南市技職博覽會26日登場 估2500名學生與會

台南市長黃偉哲今天宣布，台南市2022技職博覽會將於26日在遠東科技大學登場，一連2天，預估2500名學生與會，希望學生順利找到適性揚才的就學志願。

黃偉哲今天在台南市2022技職博覽會啟動記者會指出，技職博覽會目的是引導學生選對志願，了解自己真正有興趣的職業，且透過技職教育向下扎根，替產業找到優秀人才，形成學生個人適性發展及產業永續經營的善循環。

台南市政府教育局長鄭新輝表示，5月21日、22日會考結束，國三畢業生將面臨就學選擇課題，尤其職業試探更是重要的生涯輔導課程，除技職博覽會外，教育局也同步安排技藝競賽優秀人員頒獎、技職達人講座、宣導影片等系列活動，透過多元方式向學生宣導技藝教育資源，協助學生掌握志願目標，適性揚才。

市府發布新聞稿指出，台南市2022技職博覽會系列活動，將邀請台灣金屬創意館創辦人總經理郭治華及專業國際領隊陳昱彰，就自身經驗分享職涯定向選擇。

另外，市府也將製作110學年度技職成果手冊（職群與升學科系介紹、國中技藝競賽第1名學生及技職好手小故事、博覽會參展廠商簡介），由黃偉哲與冷作工技職國手台南高工學生黃政維，共同拍攝技職宣導影片，鼓勵學生發掘技藝性向。