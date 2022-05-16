確立學習興趣和目標 二林工商技職繁星推甄燦爛

「這一科不適合你。」國立二林工商機械科學生陳詠瀧被這麼認定，相當不服氣，過去兩年多擔任學校的技藝競賽選手，善用時間磨練技藝兼顧讀書，今年參加本（111）學年度科技校院繁星推薦甄選，他和另外9名同學錄取國立科技大學，用實力證明偏鄉學子只要認真努力也能開創技職藍天。

本學年技繁星推甄已放榜，國立二林工商15名學生申請，12人上榜，其中10人錄取國立科大。校長劉玲慧今天表示，金榜題名的學生，有的就近入學，省下通勤時間來念書，有的在國中技藝學程時修習二林工商專業科目，被老師認真教學吸引，國中畢業後升學二林工商；學生有明確的學習目標，具備108課綱自發、互動、共好的精神，教師全力協助和陪伴，師生一起成就今天亮麗的升學成果。

陳詠瀧就讀縣立二林高中的國中部時選讀二林工商技藝教育課程，對操作練習機械深感興趣，如願進入二林工商機械科，竟被說「這一科不適合你」，陳詠瀧不願透露是誰打擊他的信心，但這句話挑起他的戰鬥魂，主動擔任技藝競賽選手。

陳詠瀧課後到機械工場練習銑床技術，經常練到披星戴月才回家，並在導師周英祐鼓勵下，遇到瓶頸時不放棄，最後拿到機械科CNC銑床初賽第五名，沒能晉級全國決賽反而增進他進國立科大的意志，加倍用功讀書，這次如願錄取台北科技大學。

資處科學生洪星銘申請入學二林工商有3個科目是A，英文科是他的「軟肋」只有B，班導師剛好是英文老師，自製英文單字表，洪星銘就近入學省下的時間用來猛背英文單字和讀英文，功力突飛猛晉，參加繁星推甄錄取台中科大財務金融系。

機械科林宗弦家住位在彰化縣最北端的伸港鄉，喜愛動手做，申請入學二林工商並住校，放學後和住宿同學一起念書，也和老師周英祐一起打球，師生建立亦師亦友的關係，晚上他讀到不懂的地方就LINE老師求問解題方式；繁星推甄放榜，他錄取國立高雄科大環境與安全衛生工程系，希望以後考取環安證照。

二林工商綜合高中部學生王馨儀坦言，當初讀綜中是因為學術傾向不明顯，讀起來頗吃力，課業成績排在中後段，高一上職業試探課程時發覺喜歡實習手做課程，對電機也很感興趣，於是高二讀電機學程，課業一路進步到全班第一名，繁星推甄錄取勤益科大電機工程系。

建築科林聖錩、電子科陳柔蓁、商經科吳思宜、綜高施芩槥與謝芷涵、陳妤柔等學生或一開始就清楚自己的學術性向，或在高一職業試探課程找到興趣，後來都來在老師協助和輔導下逐步邁向目標，分別考上國立、私立頂尖的科大，歡喜成為大一準新鮮人。