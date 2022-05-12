快訊

多國強制谷歌、臉書分享廣告收益 台灣為何猶豫不前？

圖輯／你用過哪幾代？回味21年iPod進化史 這一款變大縮小再放大

科大繁星聯合推甄放榜 東高首位錄取台科大機械工程系

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
東高實習處張淑貞主任（左起）、導師梁育誠、錄取台科大機械工程系湯哲綱、校長蔡吉郎、家長會長柳政輝、機械科主任林家彬合影。圖／東石高中提供
東高實習處張淑貞主任（左起）、導師梁育誠、錄取台科大機械工程系湯哲綱、校長蔡吉郎、家長會長柳政輝、機械科主任林家彬合影。圖／東石高中提供

科大繁星聯合推甄放榜，嘉義縣國立東石高中湯哲綱錄取台科大機械工程系，涂鳴真錄取大仁科大藥學系，陳昱丞及陳佑銘錄取修平科大機械工程系智慧車輛組；加上技優保送3人:台科大機電技優專班陳柏廷、雲科大機器人技優專班林松宏、設計技優專班曾子偉，共5人錄取國立科大及藥學系。

朴子市長吳品叡及家長會長柳政輝，上午到校祝賀，首位錄取台科大機械工程系的湯哲綱說，國中參加東高機械科技藝班，發掘機械興趣，國中會考5B，順利考取機械科，成績曾一度下滑，在導師鼓勵下，重新調整心態，拚到班上第1名，開心錄取台科大，感謝導師梁育誠，陪伴他度過學習低潮瓶頸。

梁育誠說，哲綱人緣佳，願意為大家服務，實習課擔任領班，協助同學實習技能操作，擔任班長，扮演師生溝通橋梁，表現出色，深受老師同學喜愛。

涂鳴真選擇食品加工科，參加技藝競賽、科展、專題製作及創意競賽，技藝競賽結果不理想，深受打擊，最後在專題製作及創意競賽獲得全國第2名，感謝老師指導，全國食品群繁星排名能錄取國立科大，考量未來出路、個性及老師建議，選擇藥學系。

吳品叡說，東高有一群辛勤用心師長，默默付出，陪孩子學習，在技藝競賽、檢定、專題製作及升學都有傑出表現，縣內馬稠後產業園區，以及籌設中的科學園區，需要各方面人才，期待大家升讀科大學有所成，回故鄉服務。

校長蔡吉郎表揚繁星錄取科大學生，他說，第52屆全國技能競賽南區分區技能競賽，電機科三年級何崇維榮獲分區賽工業控制職類第1名，二年級學生李暐盛第4名、陳益珮佳作，電氣裝配職類蔡宗諺第5名，分區賽前5名選手8月參加全國決賽。

朴子市長吳品叡、校長蔡吉郎、家長會長柳政與科技繁星及技藝競賽南區初賽獲獎師生合影。圖／東石高中提供
朴子市長吳品叡、校長蔡吉郎、家長會長柳政與科技繁星及技藝競賽南區初賽獲獎師生合影。圖／東石高中提供

台科大 繁星

延伸閱讀

科技院校繁星放榜 君毅高職部12名學生錄取心目中第一志願

北部最美「10萬株金針花海」打卡新秘境！桃園大溪就有大片平地繁星免費拍

日月潭「3公頃金針花秘境」開成地面版繁星！桃園「4000株孝子百合花」雪白滿開飄仙氣

翁章梁陪政治素人涂建軒 登記朴子市長初選提名

相關新聞

科大繁星聯合推甄放榜 東高首位錄取台科大機械工程系

科大繁星聯合推甄放榜，嘉義縣國立東石高中湯哲綱錄取台科大機械工程系，涂鳴真錄取大仁科大藥學系，陳昱丞及陳佑銘錄取修平科大...

從體驗中感受各國文化 高苑科大邀新住民擔任講師

高苑科技大學圖書館「多元文化趣」活動邀請印度新住民庫瑪耳丹尼分享傳統醫學「阿育吠陀」文化，介紹以天然植物染料染頭髮，現場...

輔英科大為護理系加冠、助產系加冕 「男」丁格爾多

輔英科技大學今天舉辦護理系科成年暨加冠典禮，共有612名準白衣天使參與宣誓。校長林惠賢表示，護理師生表現精彩，院長黃芷苓...

楊信捐百萬美元 助朝陽科大飛航圓夢

為培育國際航空專業人才，世界台灣商會聯合總會名譽總會長、總統府國策顧問楊信設立的楊信家族基金會，近日捐贈百萬美元給朝陽科...

三重商工奪全國專題競賽雙冠 同儕車禍催生智慧安全帽

全國高級中等學校專業群科專題及創意製作競賽結果出爐，新北市立三重商工汽車科及國貿科學生拿下雙料冠軍。其中汽車科學生，因看...

培育航空菁英 朝陽科大獲贈百萬美元成立飛航獎學金

為培育國際航空專業人才，世界台灣商會聯合總會名譽總會長、總統府國策顧問楊信設立的楊信家族基金會，近日捐贈百萬美元給朝陽科...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。