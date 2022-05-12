科大繁星聯合推甄放榜 東高首位錄取台科大機械工程系

科大繁星聯合推甄放榜，嘉義縣國立東石高中湯哲綱錄取台科大機械工程系，涂鳴真錄取大仁科大藥學系，陳昱丞及陳佑銘錄取修平科大機械工程系智慧車輛組；加上技優保送3人:台科大機電技優專班陳柏廷、雲科大機器人技優專班林松宏、設計技優專班曾子偉，共5人錄取國立科大及藥學系。

朴子市長吳品叡及家長會長柳政輝，上午到校祝賀，首位錄取台科大機械工程系的湯哲綱說，國中參加東高機械科技藝班，發掘機械興趣，國中會考5B，順利考取機械科，成績曾一度下滑，在導師鼓勵下，重新調整心態，拚到班上第1名，開心錄取台科大，感謝導師梁育誠，陪伴他度過學習低潮瓶頸。

梁育誠說，哲綱人緣佳，願意為大家服務，實習課擔任領班，協助同學實習技能操作，擔任班長，扮演師生溝通橋梁，表現出色，深受老師同學喜愛。

涂鳴真選擇食品加工科，參加技藝競賽、科展、專題製作及創意競賽，技藝競賽結果不理想，深受打擊，最後在專題製作及創意競賽獲得全國第2名，感謝老師指導，全國食品群繁星排名能錄取國立科大，考量未來出路、個性及老師建議，選擇藥學系。

吳品叡說，東高有一群辛勤用心師長，默默付出，陪孩子學習，在技藝競賽、檢定、專題製作及升學都有傑出表現，縣內馬稠後產業園區，以及籌設中的科學園區，需要各方面人才，期待大家升讀科大學有所成，回故鄉服務。