輔英科大為護理系加冠、助產系加冕 「男」丁格爾多

輔英科技大學今天舉辦護理系科成年暨加冠典禮，共有612名準白衣天使參與宣誓。校長林惠賢表示，護理師生表現精彩，院長黃芷苓當選台灣護理教育學會第六屆理事殊榮，學生也承載師長的寄望，盼在疫情未息之際，秉持南丁格爾精神，扛住壓力，肩負起照護國人健康的使命與責任。

加冠典禮在輔英科大體育館舉行，雖因疫情未邀請校外人士及家長觀禮，但這項典禮是護理專業成長上很重要的儀式，是護理學生將進入職場的象徵，具有護理精神的傳承意涵，校方仍安排在尊嚴莊重的典禮下，讓學生完成宣誓。

師長分別為男女學生戴上護理師帽、別上背帶，女護生的護理師帽象徵著奉獻，而從男護生右肩上披下的背帶，象徵著責任，經由這樣的儀式傳承護理工作的熱誠與榮耀。林惠賢期許準白衣天使們，擁抱護理夢想，承續護理之光，未來投身護理行列，點燃工作熱情，累積實戰經驗，效法南丁格爾的救人情懷，勇敢守護國人健康。

護理學院院長黃芷苓表示，今年參與加冠典禮的學生，包括五專、四技及雙主修生共612人，其中76人是「男」丁格爾，有愈來愈多男性加入護理行列，顯示護理性別的多元化。

護理系主任黃如萍指出，校方倡導跨領域學習，很多同學雙主修或修習護理以外課程，發展斜槓人生，甚至自己創業，將護理服務以多元化發展。

護理系副主任傅家芸說，宣誓的四位學生代表，四技蔡承諺、曾郁庭和五專的李聿嵐、吳德森，不僅品學兼優，更多才多藝，相信未來有更多輔英生力軍在護理職場發光發熱。

助產與婦嬰健康照護系下午也舉辦導光暨傳承典禮，系主任廖怡惠與林惠賢、黃芷苓分別給予學生祝福與鼓勵，郭心怡、邱宜令、黃淑芬等老師也一一為學生加冕、導光、宣誓。