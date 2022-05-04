快訊

獨／遭徐巧芯爆快篩劑與綠營有關 蔡煌瑯胞兄回應了

估北市3天後破萬 柯文哲：全台增至3、4萬確診數會黑掉

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高職「只學皮毛」？不同群科掀論戰 他嘆：未來也是洗頂大學歷

聯合新聞網 / 綜合報導
近日Dcard一篇文章掀起了高中職學生間的論戰，也引出過來人揭露目前高職校內環境的困境。示意圖／ingimage
近日Dcard一篇文章掀起了高中職學生間的論戰，也引出過來人揭露目前高職校內環境的困境。示意圖／ingimage

111年會考在即，不少國中生正面臨該選擇高中還是高職的苦惱。不過近日Dcard一篇「身為一個高職生，那三年學的都是皮毛。」文章，卻掀起了高中職學生間的論戰，也引來許多過來人揭露目前高職校內環境的困境。

原PO分享，因為國中時對唸書沒興趣，不知道為何要唸書，對未來也很茫然，所以選擇了高職。可能因為是國立高職，因此還是有讀書風氣，只是到了高三才發現，在高職念商科「真的不知道在幹嘛」，學的內容比大一還淺，至於技術性的工科也是各種升學化，很多課都拿去上國英數，實務上的東西教得也不多。

貼文一出，引來網友們留言附和，「我自己在高職教美容美髮科，一個證照考試幾十年沒變過題目的東西到底是可以有什麼技術？」、「像我們科大的醫護專業也是學皮毛，應付考執照」、「我高職考了一張乙級、三張丙級，一張民間證照（單晶片）都他X沒屁用」，更有過來人嘆道「反正未來也是去洗頂大（學歷），畢業後當社畜，我還是回家接公司好了」。

一名網友也分享，曾有高職學長姐說「證照一張都沒用」，一開始以為只是對方混得不好，後來發現真的沒什麼用，不僅整年都上考試導向的課程，學校也開始注重國立大學升學率，「跟進高職學技術的初衷也越來越遠」。

不過也有許多高職生反駁，指出高職其實超看科系，「台科工設是真的很屌吧，（高職）設計類的多練三年一定海放高中生阿」、「我唸化工科沒有妳說的情況喔，甚至寒暑假還要來學校做實驗，因為平常實驗課不夠用...普高學三年的化學，我們化工科高一就全部教完了」、「你要是讀電機科、電子、資訊出來，讀高職幫助真的不小」、「我倒是很好奇為啥我認識唸本店商科，甚至是應外的學長畢業都往德商、法商、美商去？有沒有想過校名其次，可能是能力問題？」。


升學 科系 會考 高中生 技職

相關新聞

高職「只學皮毛」？不同群科掀論戰 他嘆：未來也是洗頂大學歷

111年會考在即，不少國中生正面臨該選擇高中還是高職的苦惱。不過近日Dcard一篇「身為一個高職生，那三年學的都是皮毛。」文章，卻掀起了高中職學生間的論戰，也引來許多過來人揭露目前高職校內環境的困境...

樹德家商美容科今年美髮乙級檢定通過率百分百

樹德家商美容科學生今年參加女子美髮乙級證照檢定，1班34人報名，合格通過率百分百。校方表示，美容科近5年參加行政院勞動部...

葉丙成與高職生分享 培養閱讀理解素養成為學習翅膀

高雄市中山工商昨邀請PaGamO 創辦人、台大電機工程學系教授葉丙成，以「面對新課綱：培養閱讀理解素養-給孩子一雙學習的...

弘光五專生原住民族語認證奪榜首 母親節最好禮物

弘光科技大學五專護理科一年級學生紀巧恩，是南投仁愛都達部落的賽德克族人，父母薪資不高，她希望畢業後能考上護理師證照馬上就...

高職生五年少近15萬人 餐旅、商管群跌最慘

少子女化讓高中職首當其衝，據教育部統計，若以高職為例，近五年就讀學生人數已減少14.5萬人，餐旅群學生減少4.2個百分點...

高職生繪標語謝卡寄第一線醫護：謝謝你們照亮黑暗

4月全國確診人數驟增，醫護人員壓力沉重。高雄市樹德家商教官室將全民國防教育科目結合課程，關注各地衛生所在最艱困環境下第一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。