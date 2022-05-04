高職「只學皮毛」？不同群科掀論戰 他嘆：未來也是洗頂大學歷

111年會考在即，不少國中生正面臨該選擇高中還是高職的苦惱。不過近日Dcard一篇「身為一個高職生，那三年學的都是皮毛。」文章，卻掀起了高中職學生間的論戰，也引來許多過來人揭露目前高職校內環境的困境。

原PO分享，因為國中時對唸書沒興趣，不知道為何要唸書，對未來也很茫然，所以選擇了高職。可能因為是國立高職，因此還是有讀書風氣，只是到了高三才發現，在高職念商科「真的不知道在幹嘛」，學的內容比大一還淺，至於技術性的工科也是各種升學化，很多課都拿去上國英數，實務上的東西教得也不多。

貼文一出，引來網友們留言附和，「我自己在高職教美容美髮科，一個證照考試幾十年沒變過題目的東西到底是可以有什麼技術？」、「像我們科大的醫護專業也是學皮毛，應付考執照」、「我高職考了一張乙級、三張丙級，一張民間證照（單晶片）都他X沒屁用」，更有過來人嘆道「反正未來也是去洗頂大（學歷），畢業後當社畜，我還是回家接公司好了」。

一名網友也分享，曾有高職學長姐說「證照一張都沒用」，一開始以為只是對方混得不好，後來發現真的沒什麼用，不僅整年都上考試導向的課程，學校也開始注重國立大學升學率，「跟進高職學技術的初衷也越來越遠」。

不過也有許多高職生反駁，指出高職其實超看科系，「台科工設是真的很屌吧，（高職）設計類的多練三年一定海放高中生阿」、「我唸化工科沒有妳說的情況喔，甚至寒暑假還要來學校做實驗，因為平常實驗課不夠用...普高學三年的化學，我們化工科高一就全部教完了」、「你要是讀電機科、電子、資訊出來，讀高職幫助真的不小」、「我倒是很好奇為啥我認識唸本店商科，甚至是應外的學長畢業都往德商、法商、美商去？有沒有想過校名其次，可能是能力問題？」。