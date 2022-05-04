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推動技職教育 世界冠軍麵包師傅培育烘焙人才

中央社 / 新北4日電

黎明技術學院專技助理教授徐紹桓團隊，獲法國路易樂斯福世界盃麵包大賽團體冠軍，他與校長林明芳獻獎新北市府，並持續與穀保家商攜手培育人才，市府也啟動餐飲技職領航計畫。

新北市教育局今天表示，黎明技術學院餐飲管理系專技助理教授徐紹桓與教練吳武憲、烘焙師傅武子靖及李忠威共組台灣代表隊，到法國巴黎參加有「烘焙界奧林匹克」之稱的2022年路易樂斯福世界盃麵包大賽。

團隊發揮創意，以「美女與野獸」為主題的作品，在參賽11國中脫穎而出，奪下團體冠軍。這是徐紹桓以女兒最愛的電影為靈感，創造出以愛為主題的藝術麵包。

黎明技術學院校長林明芳、主任秘書黃信育、餐飲管理系副主任馮植翎、徐紹桓，今天與榖保家商校長嚴英哲等人，在市政會議中將團體冠軍獎盃獻給新北市長侯友宜。

教育局長張明文表示，新北市餐飲技職教育領航計畫將在111學年度啟動，徐紹桓長期與穀保家商協同培育技職人才，未來新北將邀請徐紹桓與相關業師到新北市9所高職餐飲科舉辦講座，分享藝術麵包技法及麵包師傅奮鬥努力過程，激勵更多學子投入技職領域；並專案重點指導培訓選手，辦理成果展或競賽。

張明文說，黎明技術學院與穀保家商是很好的整合典範，新北長期專案經費補助各校遴聘業師，引進產業最新技術及專業，培養未來就業戰力與人才。

林明芳表示，樂意與新北市攜手推動餐飲技職教育，透過研發特色課程，培育更多更優秀的餐飲技職專業人才。嚴英哲說，在新北市創新教育加速器計畫支持下，去年在穀保家商成立「新北市烘焙伴手禮研發中心」，市府專案補助遴聘業師到校，提升餐飲科專業及學生比賽表現。

侯友宜稱讚徐紹桓藉由美學藝術，融入麵包製作的創新技法獲得殊榮，新北與有榮焉，更樂見黎明技術學院攜手新北市高職，透過麵包的故事，共學專業技能。


麵包 烘焙

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