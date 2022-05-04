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樹德家商美容科今年美髮乙級檢定通過率百分百

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
樹德家商為美容科學生舉行女子美髮乙級證照檢定模擬考試。圖／樹德家商提供
樹德家商為美容科學生舉行女子美髮乙級證照檢定模擬考試。圖／樹德家商提供

樹德家商美容科學生今年參加女子美髮乙級證照檢定，1班34人報名，合格通過率百分百。校方表示，美容科近5年參加行政院勞動部勞動力發展署舉辦的「全國技能競賽」，共奪得7金、8銀、9銅；有386人順利考取女子美髮乙級證照，其中19位是來自緬甸、印尼、越南、馬來西亞的外籍僑生。

樹德家商美容科緬甸籍學生鮑美蓉說，剛來台灣時，人生地不熟，還有語言、文化習慣的差異，難免有適應和學習上的問題，在學校悉心照顧下才慢慢穩定。在專業技術上，感謝老師幫助大家克服語文的障礙，讓這群高三僑生全部順利考取美髮乙級證照，和台生一樣，學有所成，一技在身。

勇奪教育部110年全國家事技藝競賽美髮組第一名的學生王祥懿表示，女子美髮乙級術科分三大主題，整髮、包頭及剪染燙髮設計。整髮中「指推波紋」屬於高難度技巧，手部柔軟度是成敗關鍵；而包頭結合各種梳髮技巧，力道一旦分配失誤，便無法呈現對稱的美感效果。

剪髮是所有髮型技巧中難度最高的，十分考驗學生的立體空間設計概念及邏輯思考能力；燙髮最忌諱無法掌握頭髮的柔軟度，容易發生燙不捲或頭髮燙壞毛燥，因此時間的掌握顯得格外重要。考取乙級最快的捷徑就是不走捷徑，一步一腳印，扎實練習，是成功的不二法門。

王祥懿說，班上一共34人報名美髮乙級檢定，全部都順利通過，合格通過率百分百是歷年最高，大家都特別興奮。他總共拿到女子美髮乙級與丙級、男子理髮丙級和美容丙級等4張專業證照，而且也通過男子理髮乙級術科檢定，希望透過全方位精進美髮技能，在下一屆全國技能競賽美髮組和各方好手角逐國手資格，有一天能代表台灣站上國際舞台。

樹德家商校長陳清美表示，培養學生專業技能是職業學校的教學目標，對於有意願報考美髮乙級證照的同學，學校會尋找所需的補助，讓學生得到豐沛的資源後穩定學習，這些證照不僅是學生獲得最實質的技術肯定，也幫助學生展現自信。

樹德家商為美容科學生舉行女子美髮乙級證照檢定模擬考試。圖／樹德家商提供
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