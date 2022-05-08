國立臺北科技大學USR計畫：原住民部落安居構築與綠色樂業推動計畫

【文．黃志弘／國立臺北科技大學社會責任辦公室執行長兼「原住民部落安居構築與綠色樂業推動計畫」計畫主持人】（評鑑雙月刊提供）

「原住民部落安居構築與綠色樂業計畫」USR計畫聚焦於「自然農業」、「共識凝聚」、「部落再造與創新」等課題，計畫凸顯生態農村部落永續發展的團結經濟價值；透過團結部落端與大學端、部落端小農與居民的團結、部落端與城市消費者端的多方雙向交流，互聯教育網絡，擴增USR教學場域與資源，建立大學社會實踐與教育的循環互動。團隊由國立臺北科技大學（簡稱北科大）設計學院統籌規劃，參與單位包括：本校建築系、互動設計系、能源與冷凍空調工程系、通識中心、土木工程系，及中原大學商業設計系等師生進行專業分工及跨域合作，共同為推進原住民部落之「安居構築」和「綠色樂業」目標所組成之跨校際與跨領域團隊。

計畫發想與推動目標

北科大與部落文化淵源甚深，於日治臺北工專時期，本校代理校長千千岩助太郎，親自踏查測繪各部落家屋形式及構造，珍貴手稿現轉贈回母校典藏，本團隊將其手稿數位典藏、出版，整編臺灣完整高砂族家屋及構造相關資料。北科大師生及系所之間相互配合，跨校合作舉辦了多場工作坊研討會等。共計在執行過部落義築、祖屋復原及祭儀實踐；同時也在教育端進行過PBL教學、教育輔導、農產行銷及文創開發，累積了相當龐大的實作知識、資源及研究，計畫團隊更能完整結合及組織各大學橫向相關資源，且陸續關懷原住民族相關議題並深入部落，提出新創計畫並予導入培力資源。

新竹縣尖石後山泰雅部落對於環境永續與部落傳統意識，堅持以自然友善農法耕種，在石磊部落擁有兩個大型有機農場，是主婦聯盟有機蔬菜的最大宗供應區域。然而，部落青壯年人口如同其他臺灣原住民部落一樣，面臨社會經濟壓力而不斷離開部落到城市謀生；本計畫進入此場域，團隊花了八個月的時間蹲點，聆聽新一代的原住民部落青壯年對未來的想像，他們想留在部落卻內心糾結之處何在？他們對於部落文化最感驕傲之處是什麼？答案或許在於：「如果石磊部落能讓部落的人們安居樂業、能夠讓部落的人們為自己的部落感到驕傲；那麼部落的人就會留下來共同努力，一起共好、共榮」，而此答案也是永續環境的鑰匙。

於是，本計畫在主要關注的兩大部落議題「安居構築」及「綠色樂業」，再向下細分為「共識凝聚」、「自然農業」、「部落再造」及「部落創新」四大課題，循序漸進，希望能夠促使農村部落再生，維護自然與綠農食文化的永續發展，凸顯生態農村部落發展的臺灣價值，凝聚部落共識、培養自治能力、促進在地就業機會，同時守護環境跟土地，留給後代平衡、和諧的生存環境，使部落能永續發展。

第一期實踐目標著重在「綠色樂業」，因石磊部落耆老將施行自然農法的有機蔬菜耕作視為泰雅族敬愛土地的堅定信仰，石磊部落作為主婦聯盟最大的有機蔬菜供應區域，卻鮮為人知；經與部落居民透過參與式設計深入溝通後，確認以「創立一個以區域為名，融入泰雅特有農法耕作的蔬菜品牌」為最大共識，故團隊於2018年秋天共同打造出「石磊友善蔬菜」品牌，兩年多來運用網路社群經營行銷部落自然農法耕種的蔬菜農產、預定蔬菜箱與蔬菜袋的計畫性種植、舉辦都市端快閃市集等，建立石磊友善蔬菜的品牌形象，也凝聚部落共識及都市消費者、校園師生，以及部落居民對友善農業責任消費生產的美好想像。結合校友企業的專業，啟用部落產地到銷售的冷凍車，藉由北科大研究能量，為部落蔬菜、土壤及泰雅營養液進行成分檢測，打造原鄉蔬菜多元價值。

計畫進入第二期後重心漸往「安居構築」邁進，利用北科大訓練課程，團隊串聯有熱誠、興趣的學生與部落居民，將大學設計理念經過專業執導實踐執行，針對老屋再造及青年住宅等議題，提供部落族人改建設計的建議；與族人搭建「食在好買直販所」、「泰雅傳統智慧冷窖」等，接續共同規劃文化健康站再造及青年集會所等設計，協力打造部落公共空間，營造與建築美學設計。

▲「食在好買直販所」開幕活動。（北科大提供）

▲冷窖場域測量。（北科大提供）

學校校務發展計畫及支持系統

為善盡大學社會責任，「國立臺北科技大學社會責任辦公室」於108年1月18日揭牌成立，社會責任辦公室作為校級單位，期發揮影響力整合校內行政資源與各領域系所專業，培養USR 研究之所需人文關懷、社會素養，並因應場域需求議題，將大學專業知識轉化為社會創新與永續發展動能，與地方發展創生、共榮，亦形成校內USR 計畫的教育培訓基地，透過社會參與帶動教學實踐的轉變，落實無邊界大學的政策構想。為普及大學社會責任精神與實踐知識，擴大校內各院系所師生參與社會責任實踐，社會責任辦公室組織各院系所團隊職能專業，扮演地方行動智庫，帶動場域議題研究、創生發展及永續經營。為利USR教育永續發展，辦公室著重於與服務區域共同連結建構USR教育合作的互聯網絡，藉由多件USR Hub子計畫及USR種子育成計畫，建立USR教育培訓基地，普及各系師生以為本校後續USR執行累積資產，同時注重各計畫的有機整合，加強校內各USR團隊相互之間的專業交流與支援。

在教師面向，為提升教師對於社會責任實踐的投入，北科大建立完善教師參與激勵制度，整合現有辦法或擬定新制，從教學、研究與教師職涯等面向推動相關獎勵措施，以鼓勵老師參與USR計畫團隊，並結合移地教學活動與場域發展需求，帶動教學創新與地方創生。

學生面向則於校內發行刊物設置社會責任相關議題專欄，並定期向參與USR的學生徵稿，透過收錄學生參與USR計畫之課程紀錄與心得，讓學生將自身投入USR計畫與課程之經驗、感悟以文字發揮，透過較為親和的內容將大學社會責任之概念、精神與全校師生分享，並規劃與本校USR計畫場域合作，能因應在地多元需求，提供相關學生專業服務，將奉獻精神具體落實於各式活動，促成更多學生參與。

社會責任辦公室作為推動校內USR的關鍵角色，持續促成校內USR計畫團隊間與行政單位等水平垂直之向下扎根與跨域合作。除了針對各計畫管考機制建立，更透過相互辦理與參加跨校USR研討會、SIG交流會、USR計畫成果展等活動，活化與各校大學社會責任計畫團隊交流與知識交換，除了能展示本校於大學社會責任實踐（USR）、聯合國永續發展目標（SDGs）相關成果，對於跨域合作與資源獲取，串聯起更多資源投入協助地方創生，逐步建構並展現本校大學社會責任在各面向多管齊下的豐碩成果。

推動實務與分享

本計畫於2018年開始執行，場域為新竹縣尖石鄉後山石磊部落。計畫團隊成員透過與部落利害關係人農作及居住空間的蹲點踏查訪談、參與尖石後山泰雅青年工作隊會議，以及團隊舉辦的部落共識會議討論中，盤點出部落需求議題，將執行目標訂於推動原住民部落「綠色樂業」和「安居構築」。

初期原預定以部落「安居」為前期目標，但在盤點部落發展的狀況及部落自身需面對的議題後，計畫由原目標「安居樂業」修正為「樂業安居」。部落需要先維持生活建構產業，故以較能凝聚部落精神的泰雅智慧自然農業出發，在泰雅石磊部落先從「綠色樂業」開始作為團隊計畫核心目標及策略執行。團隊組成除了大學專業外，還邀請熟知部落自然農業及泰雅民族學的部落青年領袖羅恩加博士及石磊農業協力隊加入，豐富團隊運作能量，專業縱向發展，跨域橫向交流能更趨近「安居樂業」全面性的整合與構思。

一、建立品牌，部落行銷

透過「石磊友善蔬菜」品牌的創立，凝聚部落分散的農戶，推廣自然農法有機耕種方式，傳承部落精神。自媒體經營，線上社群行銷蔬菜，線下促成公司行號團購、餐飲店家訂購等，以網路帶動「綠色樂業」的同時，團隊師生先於場域進行尖石宇老攤商改造，後又於尖石宇老平台設計興建「食在好買直販所」，除了方便遊客直接在產地選購友善農產，族人也可以在直販所辦活動，分享音樂、咖啡、部落故事，提供所有符合品牌精神「友善、健康、在地」的跨部落小農對外展銷農產的據點，為部落第一處品牌實體店面，凝聚部落內居民和小農的共識，以及提升部落青年對於友善農作產業化的理想信念。

利用社群經營分享更多部落友善農業相關資訊，透過實體講座活動辦理，與消費者面對面分享「何謂友善農業」與「泰雅農法」的理念，吸引認同部落對與土地共存、善待自然等理念的消費者，透過消費者端對於友善農業與有機差異的認知，增加理念的認同感，提升都會端消費者食安知識及增加預算購買友善蔬菜投資食的健康的意願；部落端則有更多小農從原先的觀望，到願意嘗試友善農法，遞次減少化學用藥的使用，實踐與土地共生，永續環境。

▲有善農法推廣講座─部落青年演講。（北科大提供）

▲有善農法推廣講座─部落端工作坊。（北科大提供）

二、教學實踐，跨域合作

本團隊由旨在推進原住民部落之「安居構築」和「綠色樂業」目標所組成之建築學、民族學、商業行銷兼具的跨校際、跨領域團隊。「安居」由北科建築、土木專業組成；「樂業」由中原商設、北科互動及北科冷凍空調等專業組成，透過場域教學的方式建構蔬菜冷鏈，提供學生在學期間即能有機會在場域進行落地的參與式學習，依據地方特色與在地居民合作，傾聽討論發現問題，以所學專業提出解決方案，規劃構想並實踐；同時計畫團隊也加入校友企業及業界技術諮詢等專業支援，讓USR與CSR結合，落實真正的學用合一和人才培育。

三、場域協力，共享共好

本計畫的安居構築從公共空間，開放式商業空間的改善開始，藉由建築的議題，建立部落族人與事的重新串連，團隊以開放參與式的公開討論，鼓勵部落關係人提出想法交流，共同形塑部落問題並討論解決方案。

在與部落夥伴進行例行共識會議時，談及部落因位處高山，常會因颱風、低溫、野生動物等因素停電，修繕耗時，能源短缺問題一直無法改善；以及部落耆老開始意識未來因氣候變遷糧食短缺及保存等議題。由部落耆老提案再造泰雅早期儲存食物的地窖，加入耆老生活經驗，透過師生與部落族人共同完成設計搭建「泰雅傳統智慧冷窖」。團隊結合建築、冷鏈及土木專業，選用更環保、更能耐濕防腐的複合式建材，以水泥取代土牆，並加裝溫溼度感應器，導入冷冽山泉水，搭建同時具有泰雅傳統智慧及現代技術的天然冰箱。

計畫初期北科大團隊與部落建立了地方品牌「石磊友善蔬菜」，凝聚部落分散的農戶，推廣自然農法有機耕種方式，進入第三年後開始執行安居構築的項目，團隊又與部落夥伴在場域興建第一處「石磊友善蔬菜」品牌的店鋪，協助在地農業永續發展，也讓部落老中青三代未來會更努力將保有部落特有生活步調結合自然環境的初衷，展現於建築美學設計，打造部落的典範，展現出獨特的驕傲生活。計畫邁入第五年，在今年也將進行地方文化健康站的改造，以及青年集會所的規劃設計，從地方產業、長者照護到青年協力等目標一一進行。

▲建築系學生專題設計實地訪查。（北科大提供）

對計畫互動關係人的建言

本計畫主要與場域的部落夥伴合作，期望未來可以將大學資源及合作經驗沿用，透過USR計畫建立的基礎，作為向上發展的墊腳石，強化部落地方特色，提升「石磊」品牌知名度的重要亮點。鏈結在地政府單位，串連在地社區，導入地方創生企業，與場域社群共同對話以達共識，輔助在地青年活絡地方，充分地協同合作，推動地方發展，創造新生機。

面臨的困難與解決之道

本計畫場域雖然地處偏遠尖石後山山區，與北科大有著一百多公里的距離，場域與學校的距離是較難克服的弱勢，以目前臺灣學生的學習習慣與地理移動能力而言，過遠的距離並不利於學習，常在審查過程中被提出為待改善之問題。距離雖遠，但計畫團隊配合課程訓練與學生意願，適時安排場域踏查及實地操作施工，這樣的場域在專業實踐的基地條件之特殊性，反而激發學生參與的熱情，於階段性課程結束後仍能自願參與其他場域活動，主動且積極地學習課程外的部落文化。

且計畫執行至今，透過團隊成員積極往返山區與部落族人合作交心，培養出團隊之默契，建立夥伴關係，執行過程將尊重部落想法置於第一序位，以滾動式持續執行計畫修正執行內容，所有計畫均會邀請部落族人進行討論及提案，雙方達到共識後才會進行作業規劃，執行期間由大學端與部落人才共同執行，建立師生族人深刻友誼，共同承擔部落發展責任，期許能開創南島部落發展香格里拉的範型。

◎計畫影片頻道：https://www.youtube.com/channel/UCb7GShdNNxhpFdYB57oNXCw/featured