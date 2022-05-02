快訊

獨／中央撒錢徵召診所採PCR 醫：政府放不下身段改快篩確診

上海養老院將活人裝屍袋送火化...相關官員被撤職 院長下場曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

統測生確診PO文道歉「去考場一整天」 網暖回：不是你的錯！

聯合新聞網 / 綜合報導
統測考生因為自己確診發文道歉。圖為今年統測考場。統測示意圖。記者魏斌／攝影
統測考生因為自己確診發文道歉。圖為今年統測考場。統測示意圖。記者魏斌／攝影

統測考試落幕，有一名統測考生確診新冠肺炎，他於網上發文道歉「我是統測生，我有去考場一整天，我確診了，對不起」，許多網友都鼓勵他，確診不是他的錯，也希望他好好保重身體。

一名網友在論壇Dcard發文表示「我是統測生，我有去考場一整天，我確診了，對不起」。他表示，當天考試沒有察覺身體有任何異狀，只有覺得口渴，考試後騎車返家突然有沉重的疲倦感，以為是睡眠不足，睡了一覺後感覺也比較好，因此沒有多想。

該網友說，後來他一個人去餐廳內用，晚上突然覺得很冷，隔一段時間量體溫已經燒到38.5度，趕緊去醫院進行篩檢，最終確診新冠肺炎，他表示，「我很抱歉同考場的人 還有一些朋友，但我有好好戴好口罩」。

該網友說，他是在三重商工考試，考場在接近操場旁的四樓教室，他也有去吃過早午餐，呼籲大家要緊戴口罩，除非身邊沒人再脫口罩。

其他網友紛紛留言「這不是你的錯好好養病」、「沒事別太緊張，我也是這屆考生，祝你早日康復」、「你不必感到抱歉，錯的不是你，沒有人會故意拿自己開玩笑染疫」、「不是你的問題，也不是你想得到的，早日康復，加油！」

統測 新冠肺炎 Dcard 口罩

延伸閱讀

Nintendo Switch Sports實玩真的累！首場拿No.1別得意 3D苦手玩足球會哭哭

一周數位爆報／謝謝馬斯克買推特「解放」AV女優 蘋果DIY商店賣這根針妖壽貴！

婆婆拿了家門鑰匙照三餐打擾 她拜託丈夫「換個門鎖吧」

12星座五月運勢解析 魔羯遇亂流有解、這星座離夢想只差一步

相關新聞

統測生確診PO文道歉「去考場一整天」 網暖回：不是你的錯！

統測考試落幕，有一名統測考生確診新冠肺炎，他於網上發文道歉「我是統測生，我有去考場一整天，我確診了，對不起」，許多網友都鼓勵他，確診不是他的錯，也希望他好好保重身體。

玩轉技職教育特展11日登場 王品澔邀大家一起來玩

國內將舉辦「玩轉技職教育特展」，展期在5月11日至5月15日於華山文創園區舉辦。醒吾科技大學的「醒浪潮」特展規畫五大體驗...

北市職院分區技能競賽表現佳 他分享奪金關鍵

第52屆全國技能競賽北區分區技能競賽已於4月21日至23日舉辦，台北市職能發展學院推派8位選手參賽，本屆再傳捷報。汽車板...

294考生確診無緣統測 其中4人考到一半確診被請離

111學年四技二專統一入學測驗今天落幕，受到新冠肺炎疫情影響，全台有294名考生確診，其中4人是在應考過程中被通知確診，...

統測遇疫情286考生確診無緣應考 昨1考生確診被請離

111學年四技二專統一入學測驗第二天登場，受到新冠肺炎疫情影響，居家隔離、居家檢疫考生均須安排至隔離試場應試，確診者則不...

統測首日 隔離試場逾二千人

一一一學年四技二專統一入學測驗昨登場，受到新冠肺炎疫情影響，全台有232名考生確診、啟用269間隔離試場，隔離的考生數達...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。