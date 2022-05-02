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統測生確診PO文道歉「去考場一整天」 網暖回：不是你的錯！
統測考試落幕，有一名統測考生確診新冠肺炎，他於網上發文道歉「我是統測生，我有去考場一整天，我確診了，對不起」，許多網友都鼓勵他，確診不是他的錯，也希望他好好保重身體。
一名網友在論壇Dcard發文表示「我是統測生，我有去考場一整天，我確診了，對不起」。他表示，當天考試沒有察覺身體有任何異狀，只有覺得口渴，考試後騎車返家突然有沉重的疲倦感，以為是睡眠不足，睡了一覺後感覺也比較好，因此沒有多想。
該網友說，後來他一個人去餐廳內用，晚上突然覺得很冷，隔一段時間量體溫已經燒到38.5度，趕緊去醫院進行篩檢，最終確診新冠肺炎，他表示，「我很抱歉同考場的人 還有一些朋友，但我有好好戴好口罩」。
該網友說，他是在三重商工考試，考場在接近操場旁的四樓教室，他也有去吃過早午餐，呼籲大家要緊戴口罩，除非身邊沒人再脫口罩。
其他網友紛紛留言「這不是你的錯好好養病」、「沒事別太緊張，我也是這屆考生，祝你早日康復」、「你不必感到抱歉，錯的不是你，沒有人會故意拿自己開玩笑染疫」、「不是你的問題，也不是你想得到的，早日康復，加油！」
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