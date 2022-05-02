玩轉技職教育特展11日登場 王品澔邀大家一起來玩

國內將舉辦「玩轉技職教育特展」，展期在5月11日至5月15日於華山文創園區舉辦。醒吾科技大學的「醒浪潮」特展規畫五大體驗主軸展現學生跨領域專業能力，創造學生盡情揮灑舞台。活動由醒吾校園男神王品澔代言，率先體驗最狂醒浪潮，內容豐富多元，王品澔直呼太精彩啦。

伊林男模王品澔是醒吾科大行銷與流通管理系大四生，在三立連續劇「天之驕女」扮演牧場主人兒子李慕白，呆萌暖男形象擄獲不少少女芳心。王品澔最近參演第三季「全明星運動會」拿下「年度最佳運動精神獎」，這也是他在拿了2座個人MVP後，第3座的個人獎，表現可圈可點，校園圈粉無數，是伊林娛樂旗下當紅藝人。

王品澔品學兼優，醒吾科大四年學習快樂又充實，不但學會商管學院行銷與流通管理專業知識，跨域學習更是多采多姿。醒吾科技大學軟硬體設施齊備，設有商管學院、觀光餐旅學院、流行藝術學院及設計學院，四大學院結合產業脈動、教學不斷翻新，畢業季前夕首創「醒浪潮」技職教育特展，由王品澔透過影片搶先帶大家體驗。

醒吾科大副校長鍾志明表示，「醒浪潮玩轉技職教育特展整合全校資源，全部由學生團隊策劃與製作，打造全台唯一的大型技職教育特展，讓學生可以展現精湛技能、呈現四年來所培養的能力，我們要掙脫「萬般皆下品，惟有讀書高」的世俗枷鎖，創造一個讓技職學生可以被看見的舞台。」

「醒浪潮」玩轉技職教育特展規劃五大體驗主軸，包括「技職教育論壇」、「虛擬實境表演秀」、「時尚零距離舞台實境改造競技」、「沉浸式劇場體驗」、「職人手作工坊」、「VR科技體驗」、「LIVE BAND餐酒」、「空拍機群飛表演」及「醒市集」，各展區本次將呈現醒吾科大豐富多元的特色教學場景，以及令人驚豔的學生技藝成果。

王品澔指出，醒浪潮五大體驗主軸各有迷人的特色，其中「VR科技體驗」運用VR科技，對他演藝生涯助益相當大，也是未來元宇宙時代必需技能，他樂於與粉絲們一起體會虛擬實境，用VR一窺醒浪潮。除了虛擬實境體驗，王品澔也將在5月13日(五)參與精采的時尚秀演出，歡迎大家前來看秀。