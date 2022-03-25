南強工商培育職人級技能 助學生贏在就業起跑點

萬貫家財，不如一技在身!新北南強工商具備專業師資及教學設備，協助學生提早規劃職涯，參加各類型競賽、考取證照，快速累積實戰經驗，贏在就業起跑點，為步入社會作好準備。

有了專業技術，不愁找不到工作。校方表示，許多家長和學生看中的就是南強培育學生的專業能力及優勢。南強工商每年爭取更多企業建教合作，提供學生完整技職教育，包含汽車科、資訊科、觀光事業科都擁有最新穎、專業的教室設備，與業界無縫接軌。

南強汽車科分為汽車修護、汽車板金、汽車美容、機車修護四大類教學方向，不但邀請板金國手黃柏淵與顏翔昱擔任指導教師，配合微板金創新技術加速器最新設備，是孕育全台板金高手最強搖籃。

校方指出，南強在資訊科設備強項上，擁有全台唯一「電競超頻電腦水冷改裝」課程，並與美商超微AMD、曜越科技TT產學合作，提供程式設計、工業電子、電腦修護、電腦軟硬體、網路架設、人工智慧、物聯網、電競周邊軟硬體、電競選手培訓等相關資訊人才培育。

由於觀光是攸關國內經濟發展的領航性服務產業，須培養相關需求工作職能人才，南強工商觀光事業科將休閒旅遊、餐飲與外語、飯店管理列為學習重點，輔導學生取得各類證照與檢定，滿足未來就業需求。

校方強調，面對環境快速變化的時代，技職教育讓孩子有多元暢通的升學管道，及快速適應職場的能力，南強從業界選才的角度孕育學子，重視適性學習，幫孩子找到職涯發展興趣，成就不凡的未來。