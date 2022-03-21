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高職機械科考生想轉系 網友建議2條路：能轉就轉

聯合新聞網 / 綜合報導
111年統測下月登場。圖／聯合報系資料照片
111年統測下月登場。圖／聯合報系資料照片

今年統測將於4月30日登場，距今僅剩約一個月。有考生上網詢問，高中讀三年機械科都不太有興趣，成績只在及格邊緣，因此打算重考統測、上大學再考轉學考或考電機資工的研究所。PTT網友建議「能轉就轉系」，不少人建議他重考，或是乾脆去學一技之長。

一名統測考生在PTT發文詢問，他就讀北市的高工機械科，但因為對機械沒有興趣，分數都只在及格邊緣，最近報名補習班，但模擬考排名最高也只有300名左右，等於與台科北科無緣。

該名考生表示，他正在考慮之後重考機械科統測、或上大學一年後考轉學考、準備電機資工的研究所等，但補習班老師又告訴他，研究所考試機會會越來越少，改為以在校成績為主要依據。他又表示，目前希望大學畢業後到科技業賺錢。

其他網友紛紛鼓勵他重考或轉系，「重考一年轉電類啊，龍華電類都比台科大機械賺」、「能轉就轉系，台灣走機械真的辛苦」、「建議重考，去補習班蹲一年吧，好好考上電資科大」、「強烈建議重考」、「還有很多機會，加油」、「沒有讀書天份就不要勉強，學技術如水電、冷氣空調、汔車技師等等」。

不過也有網友留言「讀不好換科系就變強？是不是想多了」、「這位以後一定覺得工作沒興趣一直換」、「搞不好是不喜歡讀書，並不是科系的關係」、「高職機械科的學科已經比高中簡單很多了，這樣還讀不好，怎麼會想到以後大學的微積分還有轉學考，甚至電機資工研究所，你會不會想太多了？」該網友則解釋，他是因為高中不夠努力，第一次模擬考才發現事情嚴重性。

統測 PTT

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