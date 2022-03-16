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四技二專技優保送放榜 花蓮高工10人錄取國立科大

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花工10名學生錄取國立科大，第一排左起張愷勛、周芷帆、陳宏諭、劉家鴻、陳柏硯，第二排左起史樂恩、簡志桓、林向泓、李韋德、蘇机岳俊，第三排左起實習主任陳文帆、校長黃鴻穎。圖／花工提供
花工10名學生錄取國立科大，第一排左起張愷勛、周芷帆、陳宏諭、劉家鴻、陳柏硯，第二排左起史樂恩、簡志桓、林向泓、李韋德、蘇机岳俊，第三排左起實習主任陳文帆、校長黃鴻穎。圖／花工提供

111學年度四技二專技優保送入學成績放榜，花蓮高工近年來在全國技能競賽與工科技藝競賽成績斐然，一口氣有10名學生錄取國立科大，創下該校紀錄，其中6人錄取國立台灣科技大學，還有學生因為表現優異，已在徵才活動獲得台積電青睞。

10名國立科大準新鮮人，包括錄取台科大機電技優專班的張愷勛、劉家鴻、史樂恩、蘇机岳俊、簡志桓、李韋德；錄取高雄科大電機工程系林向泓、雲林科大電機工程系陳柏硯；錄取台北科技大學機電技優領航專班陳宏諭，另一位是10人中唯一的女性周芷帆，她遠從台東負笈花蓮求學的周芷帆，在工科技藝競賽榮獲全國第一名，保送台北科大建築系。

花工表示，張愷勛因為父親在水電行工作，他耳濡目染下，新城國中畢業後以4B1C的成績就讀花工電機科，在校期間雖然一度因為不擅長寫程式而沮喪，但他沒放棄，持續苦練，參加全國技能競賽獲得電氣裝配職種金牌。台積電日前到花工徵才，也看上他的好身手，期待台科大畢業後，能進入台積電工作。

另5位錄取台科大的學生，劉家鴻、史樂恩、蘇机岳俊都是全國技能競賽機電整合的選手，指導老師是電機科老師黃啟彰。簡志桓在全國技能競賽CAD機械製圖職種獲銀牌、李韋德在工科技藝競賽CAD機械製圖職種得到全國第一名，2人都就讀製圖科，指導老師是宋祐禎。

花工校長黃鴻穎表示，去年科展製作或各項全國競賽成果，花工學生都有亮眼表現，也受到企業界肯定，期盼這些憑藉技優保送錄取國立大學的學長，能將技術和經驗繼續傳承給學弟妹。

台科大 台積電

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