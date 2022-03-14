城市科大成立半導體學院 培訓精英人才

臺北城市科技大學今(14)日宣布與南亞科技股份有限公司共同成立「南亞科技半導體人才培育學院」，並進行產學簽約與揭牌儀式，強化台灣在記憶體產業的國際競爭力，合力為國家打造半體導精英人才。

臺北城市科技大學攜手南亞科技成立「南亞科技半導體人才培育學院」，由城市科大校長馮美瑜與南亞科技副總經理吳志祥共同簽訂產學合作備忘錄，並且揭牌。

城市科大資工系主任陳俊成表示，產學合作提供學子更多元的半導體產業學習機會，同時培養產業所需人才，透過半導體人才培育學院的創立，帶給學生明確的奮鬥目標、業界能獲得所需之優秀人才會中由城市科大董事長、南亞科技共同拼出晶圓拼圖，象徵雙方合作正式啟動。

南亞科技自2018年與城市科技大學資工系辦理實習計畫起，累計至2021年，城市科大至南亞科技12吋晶圓生產線實習人數已超過150人且逐年增長。

南亞科技副總經理吳志祥表示，南亞科技導入「智慧製造」全面提升生產自動化，需要擴大資工人才的招募，協助開發更多AI創新應用。

此次與城市科大深化產學合作，公司提供學生優質工作環境、多元培育規劃及未來職涯發展，讓學生兼顧學習及就業。

城市科大資工系學生黃彥綸表示，學校與南亞科技成立半導體人才培育學院，認為對未來的發揮空間很大，在學校學好知識架構，接著可以到企業實習，尤其是學校已經先幫學生把實習的路打通，可以馬上進入企業做實際的發揮，對就業立即有幫助。