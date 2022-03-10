輔英院長陳中一入選頂尖科學家 學生英文發表論壇得獎

輔英科技大學醫學與健康學院師生表現亮眼，院長陳中一入選「終身科學影響力排行榜」及「2020年度科學影響力排行榜」；醫學檢驗生物技術系二技一年級生顏千惠參加2022亞太醫學檢驗國際研討會學生論壇，以全英文發表「如何面對疫情時代下帶來的實習挑戰？」獲得第三名。

輔英科大校長林惠賢表示，醫療保健是學校強項，尤其面對疫情肆虐，加上台灣即將邁入超高齡社會，期盼師生深耕創研，以專業捍衛國人健康，擦亮輔英健康大學招牌。

「活著就是學習！」陳中一專研中草藥化學及功能性研究，多年來論文發表成果豐碩，取得「生薑萃取物於抑制大腸癌細胞生長與細胞週期性之用途」等國內外20件發明專利。他並連續10餘年獲選科技部獎勵特殊優秀人才，連續3年獲頒國際傑出發明家終身成就獎、最高生技大賞及學術國光獎章等殊榮。

醫技系顏千惠原就讀輔英五專醫技科，姐姐顏雅和妹妹顏禛也都讀輔英，她在校五年成績都保持班上第一名，畢業時膺選榮譽畢業生，去年考取二技，運用新冠疫情期間在高雄榮總實習機會，深刻體悟如何面對疫情時代下帶來的實習挑戰，代表輔英醫技系參加醫檢師公會全國聯合會舉辦的亞太醫學檢驗國際研討會學生論壇，贏得第三名。

醫技系主任曹德安表示，顏千惠就讀五專時多益400多分，但在應外系簡綺瑩主任指導發音及表達技巧，醫技系羅宏仁、林冠華老師協助下，師生合作無間，讓顏千惠以全英文演說贏得佳績。去年畢業的醫技系校友莊鎮宇，在學時考取國家考試醫事檢驗師證照，勇奪全國第10名，去年參加國家公務人員考試，錄取高等考試三級考試和普通考試，上月分發至高雄市衛生局擔任公職，以其在輔英所學的醫檢專業，為市民健康把關。