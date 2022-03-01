高雄美濃「幸福多元照護館」、「熟齡健身俱樂部」啟用

輔英科技大學健康事業管理系碩士班生吳美儀，因瞭解到偏鄉照護資源較為缺乏，以所學專業來到大旗美成立唯一獨立型態居家護理所「幸福居家護理所」；在健管系師長加持協助下，昨天啟用美濃區「幸福多元照護館」和「熟齡健身俱樂部」，擴大服務範圍，與志同道合之各職類夥伴，導入樂齡健身概念，發展美濃區在地多元照護模式，預防並延緩長輩失能。

輔英科大表示，美濃區境內九成多屬客家人，偏鄉面臨人口外移窘境，去年人口數不足3萬8千人，65歲以上長者1萬零400多人，占27%以上，老人照護問題嚴竣。「幸福居家護理所」提供居家服務、居家喘息服務；並積極推動多元長照服務項目，包括醫事C長照巷弄站、交通接送、營養餐食等服務，深耕美濃，力推在地活躍老化。

吳美儀說，因為父親中風臥床10多年，她深知照顧病人的辛苦及主要照顧者負荷問題，4年前以所學專業，勇闖美濃偏鄉開設獨立型態醫事單位「幸福居家護理所」，希望為行動不便長者打造幸福園地，如今照服員、護理師等超過50人。

輔英科大副教授包怡芬表示，吳美儀最為人稱道的是深知偏鄉長輩常疏忽足部自我照顧的重要性，常出現指甲修剪不當、糖尿病足、凍甲、足部傷口潰爛等問題，而導致依賴程度、照顧負荷增加，所以她參加受訓取得足部護理相關證照，再指導團隊一同學習，提升民眾對於足部照護能力，如今吳美儀帶領的足部護理團隊，在美濃區有口皆碑。

校長林惠賢稱許吳美儀運用所學照護偏鄉長輩，同時把員工當家人，團結一心為長照奉獻。高齡長照系曾邀請吳美儀到校指導進修部及有興趣學生，參與護甲課程學習及實作，她曾因故雙腳大拇指受到壓迫瘀血，因此親自體驗護甲課程，接受吳美儀使用甲片矯正後，疼痛果真獲得改善。