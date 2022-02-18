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弘光護理學院跨域開發AR教材 手機就能使用

中央社 / 記者趙麗妍台中18日電

弘光科技大學護理學院開發多組虛擬實境（VR）教案，同時運用在課程中。跨域製作AR教材，透過手機即能使用，學生可多加練習，減少出錯，也減少模型教具的損壞。

弘光科技大學今天發布新聞稿表示，護理學院開發多組虛擬實境（VR）教案，為將研發成果分享給全國護理技職校院，17日舉辦「應用擴增實境於基礎護理技能輔助教材開發成果會」。

弘光科大護理學院院長陳淑齡說明計畫緣由及成果報告。陳淑齡指出，護理技術因涉及侵入性技術及隱私問題，以模型當教材教學，常有損害問題，技術練習時間有限。AR可重複練習、無所不在學習，跨域製作AR教材，讓學生可多練習、減少出錯，也能減少模型教具的損壞。

陳淑齡說，護理基礎技能AR教材補助計畫開發，和多媒體遊戲發展與應用系跨域合作，多媒體設計製作的副教授劉明昆與20名護理專業教師參與開發，參與者對AR從零認知開始學習，經過不斷的溝通調整。

開發的20個教案中，包含基本護理、產科護理學、兒科護理學等，教案放在軟體上，不需要戴AR頭盔，只要有手機便能使用，已有6011人試用。學生分享，透過AR上課會增加課後學習動力，也希望設計更多不同的科目，很棒的教材。

弘光科技大學 擴增實境

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