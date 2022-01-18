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日工作12小時沒加班費沒補休 家長怒po打卡紀錄：壓榨建教生

聯合新聞網 / 綜合報導
有家長po出小孩參與建教合作的工作打卡單，質疑雇主壓榨。圖擷自爆廢公社
有家長po出小孩參與建教合作的工作打卡單，質疑雇主壓榨。圖擷自爆廢公社

建教合作原本是美事一樁，可以讓職業學校或特殊教育學校的學生，在學期間即可進入建教合作的構構工作，培養未來進入職場的就業能力，並增進學習技能，但過程中也常爆發工作超時、嚴重剝削，建教生淪為「賤價生」。

一名家長在臉書社團爆廢公社po出孩子在建教合作單位的出勤打卡單，並氣憤表示「什麼叫餐廳潛規則？加班沒加班費，也沒補休，因為尾牙桌多，就壓榨高一的建教生。」

仔細一看，從今年的1月1日開始到15日，每天都是早上十點前就要到班，一直工作到下午二、三點左右；接著中間約休約一到二個小時，下午四點多就又一路工作至晚間九點多、十點才下班，其中14日與15日更工作到晚上11點。

平均下來，一天工作至少約9.5小時，最高紀錄是一天上班高達12小時。另外，在這15天內，超過十點下班的就有七天，中間休息時間不到一小時的則有二天。

底下網友們看了則有各種不同看法，有人不意外認為「一直以來都是如此，餐廳老闆都是盡量壓榨員工」、「我自己就是海霸王22K體驗一週後，直接發誓這輩子再也不做餐飲業，工作時間14個鐘頭，直接累死。」

「資方市場就是這樣，反做要做你就做，不做就拉倒，慣老闆一堆，應該去跟餐廳老闆說」、「不只餐廳，其他產業的業者也有同樣問題」，還有人直言這就是餐飲業的悲哀，因為午、晚餐中間常有空班，「空班還在剪螃蟹備料，一個月1萬4千多。」

不過也有其他人覺得餐飲業本來生態就這樣，並鼓勵該家長，「都願意送小孩讀建校合作高中了，就狠下心讓他早日接受社會無情摧殘吧，未來出路肯定不比一般高中生差！」

「還好啦，我15年前也是在墾丁凱撒西餐外場實習，一個月好像1萬2還1萬3，慶幸的是我們加班時數還能補休。」也有人質疑該家長講也沒講清楚，憑打卡紀錄如何判斷沒給加班費，至少要把薪資袋po出來。

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