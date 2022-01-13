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國北護傳多人腸胃不適就醫 校方澄清：無人確診
國立台北護理健康大學昨晚傳出多名學生腸胃不適就醫，校內遭質疑出現新冠肺炎確診案例。校方澄清，校內確實有在職專班學生接觸過確診者，但目前沒有人確診。校方也宣布授權各教師視情況改採線上授課，以防萬一。
國北護表示，校內目前沒有人確診，但有二技在職專班6名學生在中興醫院服務，同一工作空間有護理師確診。這6名學生中，目前2人正居家檢疫，1人在防疫旅館，第一次採檢全都為陰性。
至於校園傳出多名學生腸胃不適就醫，校方解釋，有3人昨晚12時腸胃不適，在台北榮總醫院檢查出病毒性的腸胃炎；近期有11名學生都有這樣的情況。衛生單位今天已來校採檢，初步排除與疫情及食物中毒有關。
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