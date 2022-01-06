全國青年景觀競賽 淡水商工「海邊走走」獲亞軍

2021全國青年景觀競賽暨社區綠美學競賽頒獎典禮，今(6)日於新北市淡水公八公園舉辦，由副市長劉和然頒獎予獲獎青年景觀團隊，同時展出多座青年景觀作品，搭配大面積花海，淡水商工則是以「海邊走走」作品，獲得設計施作競賽第二名的好成績。

隨著後疫情時代來臨，今年度的全國青年景觀競賽，不僅是移師來到新北市淡水區，公八公園的廣大草地進行，還營造出許多花海搭配創意地景作品，因應國際趨勢議題，將主題訂為「地景與氣候對話—後疫情時代」，以青年角度來詮釋新生活模式及疫情所帶來的轉變，反思人類面對同樣影響著生物健康安全的氣候問題

新北市副市長劉和然表示，新北市是一座相當注重青年影響力及景觀美學的城市，今日典禮現場還包括社區綠美學競賽的33個得獎單位，藉由這次聯合舉辦頒獎，讓社區美學和青年創意互相交流，未來新北市也將安排景觀青年以專案方式協助社區進行綠美學規劃。

新北市景觀處長林俊德表示，獲獎的青年景觀作品將於即日起展出至1月19日止，邀請民眾，親臨淡水公八公園參觀體驗。明年度的競賽除了青年學生組外，預計整合產業資源，廣邀業界參與，打造全台唯一且最大的園藝景觀實體競賽展，並提供現場設計諮詢及問價服務，將景觀領域的商業化應用融入民眾的觀展體驗，使設計更貼近生活。