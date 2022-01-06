快訊

月底768萬人二劑滿三個月 黃立民：接種要快但難度高

繼水果後盯上活魚！陸暫停我2家養殖場進口 檢驗措施升級

全國青年景觀競賽 淡水商工「海邊走走」獲亞軍

觀天下 / 記者許端驛／淡水報導
2021全國青年景觀競賽暨社區綠美學競賽頒獎典禮，淡水商工則是以「海邊走走」作品，獲得設計施作競賽第二名的好成績。 圖／紅樹林有線電視提供
2021全國青年景觀競賽暨社區綠美學競賽頒獎典禮，淡水商工則是以「海邊走走」作品，獲得設計施作競賽第二名的好成績。 圖／紅樹林有線電視提供

2021全國青年景觀競賽暨社區綠美學競賽頒獎典禮，今(6)日於新北市淡水公八公園舉辦，由副市長劉和然頒獎予獲獎青年景觀團隊，同時展出多座青年景觀作品，搭配大面積花海，淡水商工則是以「海邊走走」作品，獲得設計施作競賽第二名的好成績。

隨著後疫情時代來臨，今年度的全國青年景觀競賽，不僅是移師來到新北市淡水區，公八公園的廣大草地進行，還營造出許多花海搭配創意地景作品，因應國際趨勢議題，將主題訂為「地景與氣候對話—後疫情時代」，以青年角度來詮釋新生活模式及疫情所帶來的轉變，反思人類面對同樣影響著生物健康安全的氣候問題

新北市副市長劉和然表示，新北市是一座相當注重青年影響力及景觀美學的城市，今日典禮現場還包括社區綠美學競賽的33個得獎單位，藉由這次聯合舉辦頒獎，讓社區美學和青年創意互相交流，未來新北市也將安排景觀青年以專案方式協助社區進行綠美學規劃。

新北市景觀處長林俊德表示，獲獎的青年景觀作品將於即日起展出至1月19日止，邀請民眾，親臨淡水公八公園參觀體驗。明年度的競賽除了青年學生組外，預計整合產業資源，廣邀業界參與，打造全台唯一且最大的園藝景觀實體競賽展，並提供現場設計諮詢及問價服務，將景觀領域的商業化應用融入民眾的觀展體驗，使設計更貼近生活。

青年 淡水

延伸閱讀

以蜜蜂角度創作 2校學生拿下青年景觀競賽冠軍

淡水緣道觀音廟寒冬送暖 捐20萬元做公益

愛心不落人後 獅子會捐新北市府20輛電動代步車

扶輪社助STEAM接軌國際 讓學生「玩」出能力

相關新聞

南應大學生主動傳承刺繡技藝 獲「最佳亮點故事獎」

台南應用科技大學全球刺繡研究發展中心參加教育部辦「2021大學社會實踐線上博覽會、計畫亮點故事」選拔，中心主任廖元民帶領...

羅東高商餐旅群成果展飄年味 學子大秀手藝迎新春

宜蘭縣羅東高商今天舉辦「餐飲管理科、餐飲服務學程暨實用技能學程學習成果展」，學生們以「虎躍迎春」為主題，端出各式年節好手...

「媒玩媒了」 六和高中多媒體設計科畢業展登場

桃園六和高中多媒體設計科的年度盛事—「畢業展暨實習作品成果展」，即將登場。校方表示，希望透過展覽能讓觀眾感受到，就算面臨...

註冊率逾95％創新高！少子化下龍華科大靠這招逆勢成長

教育部日前公布110學年度大專校院新生註冊率，龍華科技大學達95.43％創新高。校方歸因於近年積極建置實作基地，讓學生對...

與國際接軌 屏科大食品科學系獲美國食科會認證

國立屏東科技大學農學院食品科學系，獲得美國食品科技學會（IFT，Institute of Food Technologi...

高職生勇奪MOS世界盃銅牌 展現台灣學生電腦文書能力

2021年MOS世界盃競賽初選有來自108國、超過20萬人參賽，進入決賽的有33國、160名選手。高雄高商資處科三年級學...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。