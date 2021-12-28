2021兩岸電競文化節競賽 遠東科大擊敗萬能科大獲季軍

2021兩岸電競文化節前天落幕，遠東科技大學遠大鷹英雄聯盟隊以些微差距敗給上海代表隊、擊敗萬能科大隊獲季軍。參賽學生每天苦練10小時，從上一季的最後一名一路連勝，進到這季第三，位居台灣參賽18校第一。領隊顏郁人表示，相信未來會有更亮麗成績。

遠東科大參加今年電競校園交流賽，自北中南18所學校英雄聯盟代表隊脫穎而出；陳建宏教練領軍一路過關晉級冠亞軍賽，最後敗給萬能科大亞軍。這次兩岸電競文化節由校園交流賽冠亞軍萬能、遠東科大代表台灣，與對岸的兩隻電競隊伍進行線上對抗賽。

陳建宏指出，大陸隊在遊戲選角的部分略勝一籌，遠大鷹與萬能科大隊均落入季殿軍賽。為了實踐教練「把過去輸掉的局贏回來」，遠大鷹5位選手心態調整，「不爆氣、不罵人，尊敬對手也謹慎配合隊友」，終場遠大鷹戰勝萬能雄獅隊，獲得電競文化節季軍。