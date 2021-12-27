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以口罩國家隊為例 總統期許技職同學為國家帶來進步

攝影中心 / 記者余承翰／台北即時報導
蔡英文總統今天出席第51屆全國技能競賽選手大會，她在致詞時以口罩國家隊為例，認為台灣因為有紮實的技職人才，才能在疫情時代不但自己生產口罩、還捐贈口罩給其他國家，期許所有技職體系的同學，在未來都能用技能改善環境、為國家帶來進步和發展。記者余承翰／攝影
蔡英文總統今天出席第51屆全國技能競賽選手大會，她在致詞時以口罩國家隊為例，認為台灣因為有紮實的技職人才，才能在疫情時代不但自己生產口罩、還捐贈口罩給其他國家，期許所有技職體系的同學，在未來都能用技能改善環境、為國家帶來進步和發展。記者余承翰／攝影

蔡英文總統與勞動部許銘春今天一同出席第51屆全國技能競賽選手大會，為金銀銅牌選手頒獎。蔡總統在致詞時以口罩國家隊為例，認為台灣因為有紮實的技職人才，才能在疫情時代不但自己生產口罩、還捐贈口罩給其它國家，期許所有技職體系的同學，在未來都能用技能改善環境、為國家帶來進步和發展。

蔡英文總統表示台灣的技職教育在世界競賽有傑出成績，她承諾國家會像支持奧運選手一樣，給技職選手最好的訓練環境和資源。她也指出，技職教育不只是技術和訓練，而是運用技能、協助社會解決問題，並以誕生的口罩國家隊為例，當時的經濟部長沈榮津是技職背景出身，擁有紮實的產業背景，因此可以找到很多廠商投入口罩生產，大家一起協力合作，既有有實作經驗、也有解決問題的能力，成功催生了「口罩國家隊」。

勞動部長許銘春（中）今天出席第51屆全國技能競賽選手大會，與六位獲得金牌的選手合影。記者余承翰／攝影
勞動部長許銘春（中）今天出席第51屆全國技能競賽選手大會，與六位獲得金牌的選手合影。記者余承翰／攝影
蔡英文總統（前左三）與勞動部長許銘春（前右三）今天出席第51屆全國技能競賽選手大會，與獲得金牌的選手一同合影。記者余承翰／攝影
蔡英文總統（前左三）與勞動部長許銘春（前右三）今天出席第51屆全國技能競賽選手大會，與獲得金牌的選手一同合影。記者余承翰／攝影

口罩 蔡英文 勞動部 許銘春

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