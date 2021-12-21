他為減家中負擔選讀技職未畢業攬14證照 企業爭相網羅

吳鳳科技大學今年在教育部第17屆「技職之光」頒獎典禮上共29件作品、38人獲獎。電機系學生陳加哲父母從事餐飲，從小立志要有一技之長，減輕家中負擔，畢業後也憑在校所學「吳鳳接軌」進入嘉義在地企業就職。

陳加哲父母在嘉義經營麵店，他說從小看到父母辛苦，想在畢業後馬上投入職場，減輕家中經濟負擔，選擇技職體系的吳鳳科大電機系就讀。

陳加哲在學期間取得14張專業證照，包括工業配線、機電整合、室內配線、自來水管配管、電腦硬體裝修等5張乙級證照，尚未畢業就獲得許多企業青睞。

陳加哲受到去年同獲技職之光的學長黃柏融影響畢業後選擇進入嘉義在地公司恩旭電機。恩旭電機負責人林正仁說，目前公司內7名員工，4名都是來自吳鳳科大。

林正仁分析，企業需要員工了解機械運作原理，吳鳳科大電機系課程不拘於理論，重視技術和實務層面，畢業生步入職場很快就能上手，大幅減少企業栽培時間，相對其他技職體系學生仍需教育訓練，可謂「即戰力」。

吳鳳科大校長蔡宏榮表示，對學生而言，擁有一技之長才能成就人生價值，畢業前除積極培訓考取多張乙級證照，校方也協助學生增加業界實習經驗，成為企業眼中真正有價值的人才，期許吳鳳科大成「技職典範」，以培育技職學子的最高學府為目標。