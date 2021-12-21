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天后彩妝師與髮型師傳授技術訣竅 弘光科大學生受益多

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
知名髮型師吳依霖(右)到弘光科大進行大師講座，示範頭髮造型。圖／弘光科大提供
知名髮型師吳依霖(右)到弘光科大進行大師講座，示範頭髮造型。圖／弘光科大提供

天后蔡依林、國師唐綺陽等眾多明星御用的彩妝師簡淑玲，這學期受聘擔任弘光科技大學化妝品應用系教授，教授創意彩妝學實作、整體造型設計研究，也邀請知名髮型師吳依霖參加系上大師講座課程，和學生分享職場經驗，授課示範髮型操作，學生上完課受益良多。

「環境不是我可以選擇的，但是創造日後的價值，生存方式卻是自己可以選擇的。」吳依霖說自己家境不富裕、意外喪母，13歲就到美髮店幫人洗頭，靠著不斷練習學習，成為設計師，再努力從創業負債3千萬中翻身，感謝自己的積極、不服輸，沒有放棄過。

學生問她：「人生成功的定義？如何讓大家知道我？人生有沒有阻礙？職場上遇到奧客怎麼辦？」吳依霖回答說，她認為自己還沒有成功，每一個階段都要不斷學習，一定要盡全力、問心無愧，重點不是要賺多少錢，而是在成功之前，要先問自己，要成為什麼樣的人。

吳依霖表示，在她進入美髮業界比賽得冠軍時，便下定目標：「我要當美髮界的愛馬仕」，因此，把自己想像成戰士一樣，不斷的往前衝，不要擔心受傷，萬一受傷再站起來就好，在她的人生裡沒有阻礙，遇到問題解決就好。

簡淑玲與吳依霖合作開設整體造型課程，找一名學生擔任模特兒，由簡淑玲先示範彩妝，仔細說明化妝應注意的重點事項，與事前的各種準備，接著輪到吳依霖上場，說明如何從一個客人的臉型、外表搭配做出客人想要的頭髮造型，包括角度、髮型分線等。

簡淑玲表示，吳依霖老師教學生基本的髮型設計基礎，很像她教彩妝一樣，必須要看每個人的五官、頭型設計，吳老師用簡單易懂的方式傳授技術，厲害的是把「人的缺點變成優點」，一般人可能認為頭髮看起來都一樣，但是實際操作卻很不容易，希望透過偕同課程，讓學生多看、多學習，學到從髮型、彩妝搭配服裝做出完美的造型。

弘光科大妝品系教授簡淑玲與知名髮型師吳依霖進行大師講座，與學生合影。圖／弘光科大提供
弘光科大妝品系教授簡淑玲與知名髮型師吳依霖進行大師講座，與學生合影。圖／弘光科大提供
知名髮型師吳依霖到弘光科大進行大師講座，與學生分享職場經驗。圖／弘光科大提供
知名髮型師吳依霖到弘光科大進行大師講座，與學生分享職場經驗。圖／弘光科大提供

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