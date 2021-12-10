新竹義民高中 獲「全國技藝競賽」4座金手獎、2項優勝

「全國技藝競賽」是高職學生展現學習成果的舞台，新竹義民高中今年風光拿下4座金手獎與2項優勝，包括「電腦修護」項目連2年蟬聯金手獎，創義民歷來最佳成績。義民高中校長陳衍財說，獲金手獎的鄭采玲、王郁琦、葉貴雯都就讀實用技能班，證明技職學生也能出頭天。

資訊科林泊賢拿下「電腦修護」項目金手獎，成為「義民之光」，指導老師蘇金源說，林泊賢每天訓練12小時不喊苦，實作過程多方體驗，獲獎是實至名歸。獲得「工業電子」優勝的陳義翔，也是以堅持、不服輸的精神，拿到好成績。

資處科王郁琦、葉貴雯分別獲得「文書處理」、「商業簡報」雙料金手獎。王郁琦說，「成為選手的道路嘗盡孤寂和艱苦，要學習面對高壓力、學習思考、獨立，要為自己所做的決定堅持到底，比起擔心是否得獎，我更要求自己要盡全力」。葉貴雯培訓時也遇到瓶頸，還好指導老師黃曉薇不斷鼓勵，加上她努力不懈，得以抱獎而歸。

獲「商業廣告」金手獎的廣設科鄭采玲，自認資質普通，唯有以最高標準自我要求，一路苦讀、苦練，她相信只要在比賽中穩定發揮，就會看到成績。

幼保科廖唯瑄獲「教具製作」優勝，她從競賽前一個月開始，就每天反覆練習約10小時，指導老師李純惠也說，是她的努力堅持，終於開花結果。

義民高中校長陳衍財表示，從校內選拔到比賽結束，參賽選手保持樂觀與平常心，展現決心、毅力，臨場表現沈穩冷靜，指導老師全心指導與鼓勵，激發學生鬥志，是致勝的最大關鍵。

該校實習主任劉佳欣表示，學校重視專業人才的培育及技藝專精的要求，獲獎同學的堅持不懈，就是技職教育的價值展現。家長會長胡漢龑也頒發獎金，慰勞選手及指導老師一路以來的辛苦。