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城市科大雙邊合作 提供台灣產業升級新動力

觀天下 / 記者許端驛/淡水報導
臺北城市科技大學攜手中華民國工業區廠商聯合總會簽訂產學合作，為中小企業主量身打造菁英人才。 圖／紅樹林有線電視提供
臺北城市科技大學攜手中華民國工業區廠商聯合總會簽訂產學合作，為中小企業主量身打造菁英人才。 圖／紅樹林有線電視提供

臺北城市科技大學攜手中華民國工業區廠商聯合總會簽訂產學合作，為中小企業主量身打造菁英人才，藉校外實習、產業學院、產訓專班等多元合作模式，讓學生在學期間貼近企業界學習，畢業即就業，此外，校方甫與國軍退除役官兵輔導委員會簽訂策略聯盟，未來提供退役官兵邊進修邊工作，一起成為台灣產業升級的新動力。

城市科大校長馮美瑜表示，因為新冠肺炎疫情衝擊，使得原有的人才問題像滾雪球般越來越嚴重，為了提供企業優秀員工，校方與中華民國工業區廠商聯合總會共同簽署產學合作，主要的目的在使學生能夠學中做、做中學，在學期間透過實習、向業師學習等方式，學習業界最新的專業技能，大四一畢業即就業，學生擁有美好未來，企業找到菁英人才。

全國七大工商團體之一的中華民國工業區廠商聯合總會，集結了全國上萬家以上的廠商，由85個工業區廠商協進會或聯誼會所組成，員工超過62萬人，總產值達8兆元，占全國製造業總產值逾4成。

中華民國工業區廠商聯合總會副理事長魏雅庵表示，少子化已是世界各國人口趨勢，此問題台灣也無 法置身事外，而就工業區廠商會員而言，在生產製造上的人力需求，出現招募徵員不足的情況，地處偏遠的地區或是中、南部工業區更為顯著，例如彰濱工業區等，也感謝台北城市科技大學，與本會共同簽訂培育台灣學子的意向書，也與國軍退除役官兵輔導委員會聯盟，透過三方共同努力，提供莘莘學子們以及退役官兵未來職涯多一個選擇，有機會銜接到中小企業工作，成為台灣產業升級的新動力，攜手為台灣的未來盡一份心力。

國軍退除役官兵輔導委員會就學就業處處長池玉蘭表示，為了照顧退役官兵的未來職涯，甫與城市科大簽訂策略聯盟共同合作，提供離營官兵一邊進修一邊工作的機會，學習一技之長，尤其退役官兵若能藉由城市科大與工業區廠商聯合總會的產學合作基礎，不僅能讓企業馬上得到可用的人力，退役官兵馬上能為國家社會貢獻己力。

城市科大機械系大三生黃致嘉表示，看到學校與企業產學合作，他覺得很有吸引力，而且可以早一點步出學校大門與企業接觸，經由實習的過程可以了解自己專業度的不足，對未來畢業有更大的幫助。

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