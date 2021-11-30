二信吳培愷獲電腦修護金手獎全國第一 父啟蒙老師慧眼
全國高中工業類學生技藝競賽近日公布成績，基隆市私立二信高中電機科吳培愷勇奪電腦修護類金手獎全國第一，吳爸爸發現開始啟蒙他相關領域的知識，國中的生涯探索課程中，被指導老師涂柏村慧眼識英雄發掘，引導就讀電機科並納為選手栽培，如今才有亮眼表現。
今年全國高中工業類學生技藝競賽共有125所學校參賽，總計1031位學生齊聚台南高工同場競技，角逐176座個人金手獎，其中電腦修護職種有58所學校61名選手報名參加，因為技藝競賽績優者能保送大學及公費出國研修機會，選手無不卯足全力，競爭激烈。吳培愷過關斬，得來不易。
吳培愷從小由於爸爸職業的關係，家裡有各式各樣的電子零件及器材，小時候就喜歡玩這些零件，爸爸發現開始啟蒙他相關領域的知識。國中的生涯探索課程中，被指導老師涂柏村慧眼識英雄所發掘，引導就讀電機科並納為選手栽培。
凃柏村說，吳培愷學習動機強，實習實作表現出色，當上選手培訓時會就演練題目再延伸，並能自己摸索解決，所以培養出很好的臨場應變能力。在最後衝刺時，甚至一天可以自主訓練達12小時以上，比賽前一天到會場安裝好設備後，還跟老師模擬到會場關門才肯離開，企圖心十足。
電機科主任劉兆祥表示，今年因疫情選手訓練時間不滿3個月，因此制定策略先是打團隊戰，動員多位老師運用各自專長投入分項訓練，連學校網管人員都受邀「撩下去」指導伺服器設定。
另一招是安排學長經驗傳承，從3年前拿到金手獎第五名的黃志緯學長，加上去年金手獎第二名的吳孟容學長，都分享寶貴實戰經驗，撥出時間傾囊相授備戰「眉角」，獲很好的效果。
二信高中表示，技術高中部兼顧學生學術科的教學，重視學生的實作技能，使學生面對未來生涯發展有更廣大的空間。全國學生技藝競賽是由教育部主辦，可以說是全國高中生最高水準的技藝較勁，協助各類競賽表現優異選手持續精進，教育部更安排績優選手赴海外專業研修，提高在國際各類產業的未來競爭力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言