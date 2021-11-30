二信吳培愷獲電腦修護金手獎全國第一 父啟蒙老師慧眼

全國高中工業類學生技藝競賽近日公布成績，基隆市私立二信高中電機科吳培愷勇奪電腦修護類金手獎全國第一，吳爸爸發現開始啟蒙他相關領域的知識，國中的生涯探索課程中，被指導老師涂柏村慧眼識英雄發掘，引導就讀電機科並納為選手栽培，如今才有亮眼表現。

今年全國高中工業類學生技藝競賽共有125所學校參賽，總計1031位學生齊聚台南高工同場競技，角逐176座個人金手獎，其中電腦修護職種有58所學校61名選手報名參加，因為技藝競賽績優者能保送大學及公費出國研修機會，選手無不卯足全力，競爭激烈。吳培愷過關斬，得來不易。

吳培愷從小由於爸爸職業的關係，家裡有各式各樣的電子零件及器材，小時候就喜歡玩這些零件，爸爸發現開始啟蒙他相關領域的知識。國中的生涯探索課程中，被指導老師涂柏村慧眼識英雄所發掘，引導就讀電機科並納為選手栽培。

凃柏村說，吳培愷學習動機強，實習實作表現出色，當上選手培訓時會就演練題目再延伸，並能自己摸索解決，所以培養出很好的臨場應變能力。在最後衝刺時，甚至一天可以自主訓練達12小時以上，比賽前一天到會場安裝好設備後，還跟老師模擬到會場關門才肯離開，企圖心十足。

電機科主任劉兆祥表示，今年因疫情選手訓練時間不滿3個月，因此制定策略先是打團隊戰，動員多位老師運用各自專長投入分項訓練，連學校網管人員都受邀「撩下去」指導伺服器設定。

另一招是安排學長經驗傳承，從3年前拿到金手獎第五名的黃志緯學長，加上去年金手獎第二名的吳孟容學長，都分享寶貴實戰經驗，撥出時間傾囊相授備戰「眉角」，獲很好的效果。