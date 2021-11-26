再添一柱！北科大紀念柱揭幕 賴清德：北科大功在台灣

台北科技大學今天舉行「百十北科・榮耀薪承」110周年紀念柱揭幕典禮，紀念柱身承襲以往的不鏽鋼設計，並於頂端用高溫淬煉而成的玉晶石鑲嵌，象徵北科大從不鏽鋼的千錘百鍊，進化到樸實內斂的智者階段。副總統賴清德表示，北科大為國培育無數英才，撐起科技工業，也推動經濟發展，北科大是「功在台灣」。

賴清德致詞表示，北科大的校史，就是台灣科技工業史的縮影，北科大轉型成為大學，不論是什麼校名，或在哪一個階段，北科大一直都是台灣學子優先選擇的工業科技學府。

北科大今年創校110周年，將立下第十一根紀念柱。賴清德表示，這象徵北科大俱往開來，承先啟後的精神，第11根柱子是要向社會傳達北科大的傳承創新精神。他說，北科大為國培育無數英才，撐起科技工業，也推動經濟發展，北科大是「功在台灣」。

北科大校長王錫福指出，十年前在校友支持下，校內建設百年紀念園區，以十根高低有序的不鏽鋼柱，象徵學校每十年成長的印記。今年由校友會全國總會前總會長王小瀋捐贈，帶領師生一起設計，柱身承襲以往的不鏽鋼設計，並於頂端用高溫淬煉而成的玉晶石鑲嵌，象徵北科大從不鏽鋼的千錘百鍊，進化到樸實內斂的智者階段，在光榮歷史中再創新猷，精益求精。

王錫福說，北科大已成立前瞻技術研究總部，整合「能源」、「人工智慧」、「半導體」三大優勢領域，聚焦政府產學導向，讓師生深化培養接軌產業的實作能力。其中，離岸風電研發中心、北科-北醫智慧醫療研發中心、北區技專校院AI School研發中心、智慧鐵道學院研發中心等均已運作，未來將與台灣電力電子大廠、AIoT及半導體廠合作設立聯合研發中心。