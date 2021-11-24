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有愛無礙 正修科大2特教生以行動服務他人

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導
高雄私立正修科大今天舉辦圓夢巨人成果展，由正修科大特教生張祾娙、曾星耀與餐飲系老師，帶領文山中學41名特教生製作蛋糕。圖／正修科大提供
高雄私立正修科大今天舉辦圓夢巨人成果展，由正修科大特教生張祾娙、曾星耀與餐飲系老師，帶領文山中學41名特教生製作蛋糕。圖／正修科大提供

高雄私立正修科技大學圓夢計畫本學期邀請患有肌肉失養症的學生張祾娙，與患有重度自閉症的學生曾星耀參與，張祾娙個性正向、樂觀，幾乎都是第一名畢業，曾星耀則在父親伴讀下就讀普通班，學習工作技能。

正修科大今天上午舉辦圓夢計畫成果展，邀請張祾娙、曾星耀與餐飲系老師，教文山中學41名特教生親手製作木輪蛋糕及水苔球植物，並觀看張祾娙、曾星耀參與圓夢計畫的紀錄影像。校長龔瑞璋表示，兩位圓夢巨人雖有先天及後天限制，但學習過程克服困難挫折逆境成長，願意再幫助別人，令人敬佩。

就讀進修部四技國企系二年級張祾娙因從小罹患肌肉失養症，無法像一般學生跑跑跳跳，但張祾娙在母親陪伴下個性樂觀、認真，一路擔任學校志工，目前在資源教室工讀行政協助工作，求學成績也十分優異，幾乎都是第一名。

就讀進修部二技視覺傳達系四年級曾星耀患有重度自閉症，父親擔心曾星耀求學歷程遇到困難，曾一度想將曾星耀安置到社福機構，大學期間父親每天陪讀，並透過心路基金會、視傳系老師的協助與鼓勵，曾星耀至今能順利工作，展現自己生命價值。

正修科大關愛輔導中心主任吳秉衛表示，自106學年度第二學期開始，學校每學期都會邀請2名特教生執行圓夢計畫，經深入訪談、專業課程，讓弱勢學子培養第二專長並服務弱勢。

正修科大表示，本學期由正修餐飲系老師謝仁宗、學生輔導中心實習諮商心理師洪啟恩共同指導2名學生製作手做餅乾點心，並至心路新興啟能照護中心關懷據點、人安基金會街友服務等單位服務，望透過經驗分享，鼓勵更多需要幫助的障礙者。

高雄私立正修科大特教生張祾娙（右二）、曾星耀（左二）參與圓夢計畫學習工作技能，校長龔瑞璋（中）頒發感謝狀。記者陳玫伶／攝影
高雄私立正修科大特教生張祾娙（右二）、曾星耀（左二）參與圓夢計畫學習工作技能，校長龔瑞璋（中）頒發感謝狀。記者陳玫伶／攝影
高雄私立正修科大今天舉辦圓夢巨人成果展，邀請文山中學41名特教生與圓夢計畫參與特教生張祾娙、曾星耀學習製作點心。記者陳玫伶／攝影
高雄私立正修科大今天舉辦圓夢巨人成果展，邀請文山中學41名特教生與圓夢計畫參與特教生張祾娙、曾星耀學習製作點心。記者陳玫伶／攝影
高雄私立正修科大特教生張祾娙（右二）、曾星耀（左二）參與圓夢計畫學習工作技能，校長龔瑞璋（中）頒發感謝狀。記者陳玫伶／攝影
高雄私立正修科大特教生張祾娙（右二）、曾星耀（左二）參與圓夢計畫學習工作技能，校長龔瑞璋（中）頒發感謝狀。記者陳玫伶／攝影
高雄私立正修科大今天舉辦圓夢巨人成果展，現場播放特教生張祾娙、曾星耀參與過程中的紀錄影片。記者陳玫伶／攝影
高雄私立正修科大今天舉辦圓夢巨人成果展，現場播放特教生張祾娙、曾星耀參與過程中的紀錄影片。記者陳玫伶／攝影

自閉 心路基金會

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