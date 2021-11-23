誰能調出黃金比例？台科大辦混凝土競賽 157人出戰

台灣科技大學今天分享，為促進台灣混凝土品質控制及發展，與社團法人台灣混凝土學會共同舉辦水泥砂漿工作性能競賽，提供國內各界切磋混凝土技術的平台，讓大家透過競賽了解水泥基材料的可加工性和流動性，調配出水泥砂漿的黃金比例。

台科大統計，這次競賽共吸引全台13所大專院校、4所高中職及社會人士，包括預拌混凝土公司及化學摻料公司等組隊參與，共157名選手參加。校長顏家鈺表示，參賽者囊括高中職到社會人士，可交流技術，透過實作互相切磋，更了解原料的特性和未來工作上的應用。

籌辦活動的台科大營建系副教授陳君弢指出，比賽的計分以流動性和穩定性為主，這考驗同學們對於原料的了解和掌控能力。若想要水泥砂漿流動快速，可能就會影響到穩定性，增強穩定性則反而可能使流速變慢，這些因素的交互影響要怎麼調和，都不容易。

陳君弢進一步說，這次比賽讓選手們選配水、砂石、化學摻料、礦物填料等去攪拌，找出最佳的黃金比例，在填充時是不是能流動的最快、填充率是否最佳，且最後的砂漿拌成物不能析離，要經得起穩定性的考驗。此外，現今化學摻料於混凝土科技扮演著重要的角色，但往往相較於其他原料昂貴，如何控制成本也列在其中考量。

台科大學生陳潔心分享，參加這個比賽前，在學校的混凝土實驗課就曾接觸過水泥、砂漿與混凝土，為了比賽花了許多時間不斷的練習和嘗試，透過這次競賽能更了解和控制不同的變因，尤其是材料成分、比例之間都會互相影響，流動性、穩定性都要兼顧很不容易，且拌和方式、時間都要拿捏。