台中電競嘉年華校園盃 弘光科大囊括冠亞軍

2021台中電競嘉年華活動19日起連續3天舉行，其中英雄聯盟校園盃賽事由弘光科技大學戰隊拿下冠亞軍，台中市政府今天表示，期許電競新秀未來能為國爭光。

由台中市運動局舉辦的2021台中電競嘉年華活動19日起正式開跑，其中的「校園英雄 決戰巔峰」英雄聯盟校園盃賽事，在弘光科技大學電競館進行最終決戰。

台中市運動局指出，校園盃比賽結果由弘光科大戰隊「弘光獵鷹」奪冠，可獲10萬元獎金，弘光科大「hkuf」則拿下亞軍、永平工商「YPVS」季軍、立志高中「立志猩勢力」殿軍，賽後並舉行頒獎典禮。

台中市運動局長李昱叡在頒獎典禮中表示，肯定4強戰隊展現各校堅強實力，期許電競新秀們未來能為國爭光。

李昱叡指出，台中電競嘉年華今年邁入第3年，回到第1屆賽事地點弘光科技大學，選在專業賽事規格的電競館舉辦校園盃賽事，更廣邀電競校園聯展，並安排復古電玩街機、Ganker EX機器人格鬥體驗及Switch電玩體驗。

李昱叡說，電競嘉年華19日至21日接連登場，要讓全民體驗台中電競，賽事更結合網路抽獎活動，祭出電競筆電、手機、螢幕等大獎，邀大家一起關注賽事，神預測誰是冠軍得主，並為選手加油打氣。21日還有全民盃機器人格鬥交流賽，祭出冠軍2萬元獎金，邀全民一起來挑戰。