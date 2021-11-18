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敏實科大發表集團自研自駕車 持續培養電動車人才
敏實科技大學今天（18日）發表與敏實集團共同研發的自駕電動車，並於敏實科大操場進行試駕，除了電動車體由集團提供，車上自駕設備都是師生共同裝設並優化系統，成功完成定速、車道偏離修正，校方表示將持續培養產業人才。
校長曾信超表示，這次發表的自駕車所使用的電動車本體是由敏實集團提供，經由智慧車輛與能源系的師生共同努力，結合光達、毫米波雷達、攝影鏡頭及車輛下層控制等裝置，並導入AI自駕技術，藉由深度學習進行路況辨識的優化。
曾信超提到，敏實科大定位為人工智慧專業大學，結合敏實集團未來工廠以及電動自駕車的開發，聚焦發展智慧車輛與能源系、智慧製造工程系，導入智能科技，培養未來企業所需要的AI智慧人才。
智慧車輛系主任曾慶褀指出，該系聚焦在電動車的3個主軸，包括電機、電控、電源，及自動駕駛的技術，此次開發的電動自駕車，就是整合該系於電動車及自動駕駛相關技術，並結合集團企業的力量共同發展出來。
他也表示，這是第一階段初步的成果，將來將會依規畫持續進行各不同階段的開發，一方面精進智車系在智慧車輛領域的專業知能，也為國內智慧車輛所需的人才提供提最佳的學習環境。
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