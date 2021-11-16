快訊

1997年接機上校感動落淚 軍購20年苦等背後是美中台糾葛

52.6萬戶新屋過半非自住 巢運：蔡英文執政有錢人更多房

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台科大研發「第三隻眼」幫律師抓違規廣告獲百萬獎金

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
台科大電子系陳永耀（中）團隊參加AIGO競賽，透過人工智慧技術，協助律師、醫師節省大量時間並有效判讀，2團隊分別獲優等獎項，共得120萬獎金。圖／台灣科技大學提供
台科大電子系陳永耀（中）團隊參加AIGO競賽，透過人工智慧技術，協助律師、醫師節省大量時間並有效判讀，2團隊分別獲優等獎項，共得120萬獎金。圖／台灣科技大學提供

生活中許多事費時又費眼力，如律師要花時間審閱藥物違規文宣廣告，醫師要看骨科影像報告等。台灣科技大學電子系副教授陳永耀團隊參加AIGO競賽，透過人工智慧技術，協助律師、醫師節省大量時間並有效判讀，兩團隊分別獲優等獎項，共得120萬獎金。

台科大說明，AIGO競賽是由經濟部工業局舉辦，由231個來自業界、新創、學界等團隊參與，由產業出題、人才解題，幫助不同業界透過人工智慧技術解決實際問題。台科大團隊在自然語言和電腦視覺兩個項目，分別協助中銀律師事務所和義大醫院解題，有效節省律師判別藥品文宣和醫師判讀骨折影像的時間。

台科大回顧，這項研發成果由律師們主動提出，希望透過人工智慧分析系統，預先判讀可能違規的法條，節省時間。陳永耀進一步說，以前律師審閱藥品文宣廣告，每則都需耗費2到3小時尋找過往案例及相關法規，團隊不僅協助在違規文字標註，分析可能違規的風險和比例，為了增加準確度，也將合法的關鍵字和廣告加入訓練模組，成功建置出藥物違規廣告語意的辨識系統，律師們未來也可透過手機電腦平板方便使用。

台科大另一組獲獎團隊，協助義大醫院利用胸腔X光影像，建立偵測肋骨骨折的影像辨識模型。團隊成員、台科大電子所林靖翰說，醫師希望建立一套AI模型來減輕判讀骨科影像的負擔，之前依靠醫師人工診斷，判讀一份肋骨影像報告大概需要花費20分鐘，非常耗時，肉眼難看出微小骨折。

林靖翰指出，台科大團隊協助研發的人工智慧模型，可以偵測到多種細微骨折特徵，像是細小骨折、錯位骨折、細微骨裂等，辨識成果在速度與準確率，都達到醫生的期望效果，相關系統未來也將實際應用於院方。

林靖翰表示，人工智慧技術的發展和更新非常快，自己除了在學校加強研究基礎，也不斷自我學習，更透過競賽的參與了解產業實際面對的問題，藉由解題學習與企業溝通，更增加人工智慧技術的磨練與實際應用，與企業溝通的過程讓自己成長許多，且看到自己能成功解決業界問題，也很有成就感。

律師 台科大 骨折

延伸閱讀

台科大研發辨識模型 助醫師判讀骨科影像更省時

競速溜冰／世錦賽雙金卻手骨折 楊合貞明返台直送醫院

崑山科大師生團隊教學童「易讀」作拼豆一起送障礙學員

NBA／皮朋自傳內容再曝光 替喬丹收拾善後處理團隊氣氛

相關新聞

台科大研發「第三隻眼」幫律師抓違規廣告獲百萬獎金

生活中許多事費時又費眼力，如律師要花時間審閱藥物違規文宣廣告，醫師要看骨科影像報告等。台灣科技大學電子系副教授陳永耀團隊...

全國高級中等學校技藝競賽 啟英高中獲1金手獎、4優勝

全國高級中等學校110學年度家事類學生技藝競賽，桃園啟英高中摘下美顏、美髮、室內設計等3職種共1金手獎、4優勝成績，為桃...

25校高中廚藝新秀！青年創意推米食 三色塔香「糆」奪冠

25所校園的高中廚藝新秀，大膽玩創意米食料理，呈上米飯製成的瑪德蓮與月餅、拿鐵口味飯糰與Q彈米蛋糕！農委會農糧署於15日舉辦「2021非米不可全國創意米食競賽」鼓勵高中生以國產米為主...

崑山科大師生團隊教學童「易讀」作拼豆一起送障礙學員

崑山科大公關廣告系團隊到山上國小舉辦「易起拼」活動，介紹為智能障礙者設計的「易讀」給學童，教他們認識「易讀」是什麼、怎麼...

明年統測4月30日登場 動力機械等4群類考科變多了

每年約10萬人報考的最新四技二專統一入學測驗簡章今天出爐，因應108課綱，技專校院招生策略委員會指出，明年工程、管理類及...

國際時尚美學廚藝創作賽 弘光科大餐旅系新生奪5金4銀

弘光科技大學餐旅管理系學生6日參加2021 UAPP亞盟第六屆國際時尚美學廚藝創作競賽，共獲得5金4銀的佳績。9位學生都...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。