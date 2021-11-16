台科大研發「第三隻眼」幫律師抓違規廣告獲百萬獎金

生活中許多事費時又費眼力，如律師要花時間審閱藥物違規文宣廣告，醫師要看骨科影像報告等。台灣科技大學電子系副教授陳永耀團隊參加AIGO競賽，透過人工智慧技術，協助律師、醫師節省大量時間並有效判讀，兩團隊分別獲優等獎項，共得120萬獎金。

台科大說明，AIGO競賽是由經濟部工業局舉辦，由231個來自業界、新創、學界等團隊參與，由產業出題、人才解題，幫助不同業界透過人工智慧技術解決實際問題。台科大團隊在自然語言和電腦視覺兩個項目，分別協助中銀律師事務所和義大醫院解題，有效節省律師判別藥品文宣和醫師判讀骨折影像的時間。

台科大回顧，這項研發成果由律師們主動提出，希望透過人工智慧分析系統，預先判讀可能違規的法條，節省時間。陳永耀進一步說，以前律師審閱藥品文宣廣告，每則都需耗費2到3小時尋找過往案例及相關法規，團隊不僅協助在違規文字標註，分析可能違規的風險和比例，為了增加準確度，也將合法的關鍵字和廣告加入訓練模組，成功建置出藥物違規廣告語意的辨識系統，律師們未來也可透過手機電腦平板方便使用。

台科大另一組獲獎團隊，協助義大醫院利用胸腔X光影像，建立偵測肋骨骨折的影像辨識模型。團隊成員、台科大電子所林靖翰說，醫師希望建立一套AI模型來減輕判讀骨科影像的負擔，之前依靠醫師人工診斷，判讀一份肋骨影像報告大概需要花費20分鐘，非常耗時，肉眼難看出微小骨折。

林靖翰指出，台科大團隊協助研發的人工智慧模型，可以偵測到多種細微骨折特徵，像是細小骨折、錯位骨折、細微骨裂等，辨識成果在速度與準確率，都達到醫生的期望效果，相關系統未來也將實際應用於院方。

林靖翰表示，人工智慧技術的發展和更新非常快，自己除了在學校加強研究基礎，也不斷自我學習，更透過競賽的參與了解產業實際面對的問題，藉由解題學習與企業溝通，更增加人工智慧技術的磨練與實際應用，與企業溝通的過程讓自己成長許多，且看到自己能成功解決業界問題，也很有成就感。