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25校高中廚藝新秀！青年創意推米食 三色塔香「糆」奪冠

台灣醒報 / 記者簡嘉佑╱台北報導
冠軍得主為製作「米糧『糆』」，運用多樣農產品使得麵條有三種不同的色澤。（Photo by 簡嘉佑/台灣醒報）
冠軍得主為製作「米糧『糆』」，運用多樣農產品使得麵條有三種不同的色澤。（Photo by 簡嘉佑/台灣醒報）

25所校園的高中廚藝新秀，大膽玩創意米食料理，呈上米飯製成的瑪德蓮與月餅、拿鐵口味飯糰與Q彈米蛋糕！農委會農糧署於15日舉辦「2021非米不可全國創意米食競賽」鼓勵高中生以國產米為主，製作出年輕創意新料理，推廣台灣的米食文化。

農糧署副署長蘇茂祥說，此活動會一年又一年地辦下去，讓年輕人為社會帶給無數的創意，用傳統的稻米結合當地農特產品，如火龍果、檸檬香蕉等創作。他在頒獎正式開始前說，這些高中生的作品一點也不會輸給專業料理，為台灣農產品提供很高的附加價值。

而這場創意競賽最後由中華醫事科技大學（五專部）學生所製作的「米糧『糆』」獲得冠軍。此道料理又稱為撥椒塔香嫩雞醬手作米穀糆。麵條由紅麴粉、胡麻粉與薑黃粉等，創作三色麵條，色澤鮮艷誘人。搭配雞肉、剝皮辣椒與羅勒青醬調味，增添麵食的獨特風味。

本次冠軍除了獲得10萬元獎金之外，農糧署也與全家便超商合作，讓產、官、學三方共同合作，學生也有實踐創意的機會，親手製作的料理搖身一變成為架上販售的商品。

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農糧署

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