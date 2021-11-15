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國際時尚美學廚藝創作賽 弘光科大餐旅系新生奪5金4銀

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
2021 UAPP亞盟第6屆國際時尚美學廚藝創作賽，弘光科大餐旅系新生奪5金4銀。記者游振昇／攝影
2021 UAPP亞盟第6屆國際時尚美學廚藝創作賽，弘光科大餐旅系新生奪5金4銀。記者游振昇／攝影

弘光科技大學餐旅管理系學生6日參加2021 UAPP亞盟第六屆國際時尚美學廚藝創作競賽，共獲得5金4銀的佳績。9位學生都是首次參賽，8位是大一學生，有奪金學生坦言，國中時不愛念書，卻對餐飲很有興趣，念大學後跟著老師學習精進專業技術，首次參賽便奪金增加信心，「未來要加倍努力學習，證明技職小孩也能闖出一片天。」

擔任指導老師的餐旅系副教授黃汶達表示，這次參賽學生以大一為主，都是技優管道入學，比賽項目為果凍花、蛋糕裝飾、盤飾點心，其中，果凍花學生第一次接觸，從頭開始學，7位學生在短時間內專注練習，作品獲得評審青睞，在該項目奪得3金4銀，驗證學習成果；大一學生周姿君首次挑戰製作大型蛋糕，用心構思、花時間練習摘金，大三學生張以政挑戰自我，首次比賽也奪金，值得肯定。

「我不太愛念書，但是很注重技術學習！」在蛋糕裝飾奪金的周姿君透露，她因不愛念書，國中畢業後便決定高中念進修部，爸爸一度反對，擔心她會變壞，不過，她以「會學好技術，考取證照」說服家人，選擇念台中家商進修部烘焙食品科，畢業前考取麵包、中麵、蛋糕丙級證照，以及烘焙乙級證照。

在果凍花項目比賽拿下銀牌的陳昱秀指出，她國中時學業很差，但是，她對餐飲有興趣，高中念北斗家商餐飲管理科，在家人支持下，努力拿到飲調、餐服、烘焙的丙級證照。進大學後首次比賽，挑戰前沒學會的果凍花，覺得很有趣，參賽看到其他選手作品，才發現要學的還很多，以後將盡可能參加比賽，藉此提升專業技能。

獲得果凍花金牌的學生還有朱俊瑋、施雁羚、陳咨慧，銀牌的則有王姝蘋、凃怡瑄、林芮禎，6位學生都是第一次接觸果凍花，有的人專長是烘焙、有的人是餐服，為了擁有更多元的專業技藝，跟著老師學習及參賽。陳咨慧說，高中時沒參加比賽，上大學後想要運用各種資源，增加學習面向，因此規劃目標是多參加比賽。

餐旅系大三的學張以政首次比賽，在盤飾點心奪金，他說，以前沒參賽過覺得有點遺憾，接下來要實習更沒有時間，疫情趨緩可以參賽，為了累積更多經驗，嘗試參賽，這次比賽，他以小時候和家人一起在甜點店，品嘗甜點帶來的幸福為主題，用塔類的甜點設計出作品，勾勒出和家人的共同幸福回憶，拿到金牌很開心。

2021 UAPP亞盟第6屆國際時尚美學廚藝創作賽，弘光科大餐旅系新生奪5金4銀。記者游振昇／攝影
2021 UAPP亞盟第6屆國際時尚美學廚藝創作賽，弘光科大餐旅系新生奪5金4銀。記者游振昇／攝影
2021 UAPP亞盟第6屆國際時尚美學廚藝創作賽，弘光科大餐旅系新生奪5金4銀。記者游振昇／攝影
2021 UAPP亞盟第6屆國際時尚美學廚藝創作賽，弘光科大餐旅系新生奪5金4銀。記者游振昇／攝影

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