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虎科大和台灣泵浦業龍頭合作 讓學生提前學習職場技能
宏奇泵浦公司是台灣泵浦製造業的龍頭，也是台灣唯一家國際知名泵浦大廠的指定供應商，今天與虎尾科技大學簽訂產學合作意願書，將提供學生實習就業環境，同時虎科大的「智能機械與智慧製造研究中心」也將提供給該公司智慧轉型的人力支援，產學合作相輔相成。
今天虎尾科技大學校長張信良與宏奇泵浦總經理黃吉和共同簽署「產業學院意願書」，未來宏奇泵浦提供契合式產業學院獎助學金及實習與就業機會，讓虎科大學生藉由校外實習，提前熟悉產業實務技術與銜接職能發展。
張信良表示，宏奇泵浦公司是台灣泵浦製造業的龍頭，也是國際知名泵浦大廠的指定供應商，近年積推動推動數位與自動化轉型，與虎科大的「智能機械與智慧製造研究中心」合作，共同擬定轉型與人力資源規畫策略。
張信良說，該校與企業合作，把業界所需的專業職能、師資資源、業界經費引進培育學生，讓學生及早了解職場狀況、養成學生就業即戰力，意義非凡，期待透過更多的產學合作精進科技教育。
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