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虎科大和台灣泵浦業龍頭合作 讓學生提前學習職場技能

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
虎尾科技大學校長張信良（右）與台灣泵浦製造業的龍頭宏奇泵浦總經理黃吉和共同簽署「產業學院意願書」。記者蔡維斌／攝影
虎尾科技大學校長張信良（右）與台灣泵浦製造業的龍頭宏奇泵浦總經理黃吉和共同簽署「產業學院意願書」。記者蔡維斌／攝影

宏奇泵浦公司是台灣泵浦製造業的龍頭，也是台灣唯一家國際知名泵浦大廠的指定供應商，今天與虎尾科技大學簽訂產學合作意願書，將提供學生實習就業環境，同時虎科大的「智能機械與智慧製造研究中心」也將提供給該公司智慧轉型的人力支援，產學合作相輔相成。

今天虎尾科技大學校長張信良與宏奇泵浦總經理黃吉和共同簽署「產業學院意願書」，未來宏奇泵浦提供契合式產業學院獎助學金及實習與就業機會，讓虎科大學生藉由校外實習，提前熟悉產業實務技術與銜接職能發展。

張信良表示，宏奇泵浦公司是台灣泵浦製造業的龍頭，也是國際知名泵浦大廠的指定供應商，近年積推動推動數位與自動化轉型，與虎科大的「智能機械與智慧製造研究中心」合作，共同擬定轉型與人力資源規畫策略。

張信良說，該校與企業合作，把業界所需的專業職能、師資資源、業界經費引進培育學生，讓學生及早了解職場狀況、養成學生就業即戰力，意義非凡，期待透過更多的產學合作精進科技教育。

虎尾科技大學校長張信良（右）與台灣泵浦製造業的龍頭宏奇泵浦總經理黃吉和共同簽署「產業學院意願書」。記者蔡維斌／攝影
虎尾科技大學校長張信良（右）與台灣泵浦製造業的龍頭宏奇泵浦總經理黃吉和共同簽署「產業學院意願書」。記者蔡維斌／攝影
虎尾科技大學校長張信良與台灣泵浦製造業的龍頭宏奇泵浦總經理黃吉和共同簽署「產業學院意願書」。記者蔡維斌／攝影
虎尾科技大學校長張信良與台灣泵浦製造業的龍頭宏奇泵浦總經理黃吉和共同簽署「產業學院意願書」。記者蔡維斌／攝影

實習 虎尾科技大學

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