桃園永平工商全國技賽耀眼 校長：不會空有本領沒工作

永平桃園市永平工商學生參加全國技能競賽，不只西點製作創下新紀錄，在餐飲服務職類中，摘銀的張騏在校接受多元訓練，從基本的服勤技巧，到咖啡、調酒都被要求精通，今年競賽新增桌邊烹調羅宋炒牛肉、尼斯沙拉的製作，等於考驗要擔任優秀的餐服選手，不僅服務要好，連桌邊烹調技巧也要強，才能在緊湊的賽事和高手中嶄露頭角。

除了青年組，永平工商餐飲科向下紮根，培訓餐飲服務青少年組的選手林芷芸，她在國中技藝競賽獲得飲料調製職類的第1名，取得全國技能競賽青少年組的門票剛從國中升上高一，就參與了本次盛大的競賽。林芷芸坦言非常緊張，學校有好老師與資源，讓她在短短3個月就跟上學長姐的腳步，首次參賽就奪下青少年組全國第4名。