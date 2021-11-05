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桃園永平工商全國技賽耀眼 校長：不會空有本領沒工作

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
餐飲服務組在青年、青少年組都有出色的表現。記者鄭國樑／攝影
餐飲服務組在青年、青少年組都有出色的表現。記者鄭國樑／攝影

永平桃園市永平工商學生參加全國技能競賽，不只西點製作創下新紀錄，在餐飲服務職類中，摘銀的張騏在校接受多元訓練，從基本的服勤技巧，到咖啡、調酒都被要求精通，今年競賽新增桌邊烹調羅宋炒牛肉、尼斯沙拉的製作，等於考驗要擔任優秀的餐服選手，不僅服務要好，連桌邊烹調技巧也要強，才能在緊湊的賽事和高手中嶄露頭角。

除了青年組，永平工商餐飲科向下紮根，培訓餐飲服務青少年組的選手林芷芸，她在國中技藝競賽獲得飲料調製職類的第1名，取得全國技能競賽青少年組的門票剛從國中升上高一，就參與了本次盛大的競賽。林芷芸坦言非常緊張，學校有好老師與資源，讓她在短短3個月就跟上學長姐的腳步，首次參賽就奪下青少年組全國第4名。

永平工商胡劍峯校長說，無論在技職還是學術，永遠要記得以學生為本位，能拿下這些獎項絕不是偶然，學校除了平時落實培養學生紮實的技能，也在選手培訓上給予相當多的資源，老師們的辛苦陪伴，訓練選手的臨場反應，都是學校對技職教育是100%投入，未來這些得獎學生能夠透過技優甄選進入國立科技大學就讀，就業免煩惱，而且餐飲業職缺需求連年攀升，不會有空有一身好本領卻又找不到工作的情形。

校長胡劍峯（中）強調全國技能競賽不但可以讓學生有進入國立科大的機會，學生也不會空有本領卻找不到工作。記者鄭國樑／攝影
校長胡劍峯（中）強調全國技能競賽不但可以讓學生有進入國立科大的機會，學生也不會空有本領卻找不到工作。記者鄭國樑／攝影

永平工商

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