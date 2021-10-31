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協助高關懷青少年 高雄整合式技職培育據點開幕

中央社 / 高雄31日電

幫助高關懷青少年接軌就業市場，財團法人善慧恩社會慈善基金會在高雄首創整合式技職培育據點，今天開幕。16歲阿翔高職休學後，到據點學習中餐、烘焙，盼未來實現開餐酒館夢想。

善慧恩基金會上午在左營區舉辦「善慧恩培力中心」揭牌儀式暨「啡嚐不可青年咖啡」開幕活動，建立整合式技職培育據點，結合技職能訓練、實作訓練商店、就業協助、住宿等，幫助失家、失依、失學的高關懷青少年，接軌就業市場。

善慧恩基金會表示，位於善慧恩培力中心1樓的「啡嚐不可青年咖啡」，是善慧恩基金會繼屏東飛夢林青年咖啡後，自籌成立的第2間實作培力商店，店內採師徒制帶領方式，培訓學員也給薪聘為工讀生，減輕高關懷青少年經濟壓力。

自高職休學的阿翔，在社工介紹下到培力中心學習技能，阿翔說，以前脾氣比較暴躁，也不適應學校的學習方式，但到培力中心後，實作的學習環境讓他感到自在、有成就感，11月要考中餐、烘焙丙級證照，盼未來能實現開設餐酒館夢想。

善慧恩基金會表示，培力中心初期目標每年招收至少20名青少年，提供每人至少2項職種考照訓練課程、輔導促進學員就業等。善慧恩基金會董事長彭春貴說，將延伸屏東飛夢林成功經驗，把服務區域擴大至南高屏，產生更大效益。

善慧恩培力中心1樓設有「啡嚐不可青年咖啡」實作商店，地下室及1至3樓設有中餐、烘焙、電腦、美容美髮等專業技職訓練教室，2樓另有多功能會議空間。場地也開放社區團體租借使用。

青年 咖啡

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