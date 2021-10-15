新北簽署合作意向書 將送技職生赴美交流實習

新北市府今天說，選拔30名優秀技職菁英學生，預計民國112年暑假公費赴美，進入當地學校入班學習、產業實習、參與國際賽事，盼望透過這項計畫培育新北國際技職領袖人才。

新北市長侯友宜今天與美國矽谷重鎮古柏迪諾市的市長保羅（Darcy Paul）簽署合作意向書，共同推動兩座城市的教育、經濟、文化交流，促進彼此的合作與瞭解。

簽署儀式透過線上視訊舉行，在場見證的有美國在台協會（AIT）商務組長歐德瑞（Brent Omdahl）、美國慧智文教基金會董事長蔡仁達、新北市府教育局長張明文、美國加州大都會教育學區長林奇（AlyssaLynch）、美國舊金山灣區南部洛斯蓋圖斯（LosGatos）-薩拉托加（Saratoga）聯合高中學區長葛羅夫（Michael Grove）等人。

侯友宜說，微軟、Amazon與Google都落腳新北市，與古柏迪諾（Cupertino）市的屬性不謀而合。他邀請保羅在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情舒緩後，能有機會訪問台灣，加強兩城市的相互理解。

侯友宜在致詞與接受聯訪時表示，希望透過這次簽署合作意向書，讓兩座城市教育、文化與經濟緊密交流；新北市的技職教育學生透過參訪找到自己的方向，也感謝美國當地社團與僑界、企業界促成雙方合作。

蔡仁達告訴中央社記者，希望未來新北的技職學生到美國後，也有機會進入當地企業實習，學以致用。

古柏迪諾（Cupertino）市長保羅透過視訊致詞表示，期待未來兩城市的友誼能持續長久，也很高興與新北市一同實踐、溝通教育的理想。

AIT商務組長歐德瑞致詞說，樂見兩國在文化、教育和經濟合作，相信新北市未來在資訊、生技、數位雲端、製造產業上都能持續與古柏迪諾這個科技重鎮持續合作。

教育局新聞稿表示，新北市國際技職領袖人才計畫，於109學年度甄選錄取127名高一學生，將從今年9月進行為期1年半的假日英語能力培養課程、國際專業素養培育及專業實踐培育規劃課程，期待與矽谷一起培育國際人才。

教育局長張明文表示，自民國102年起，新北陸續與美、英、德、日及澳洲等國技職教育單位建立夥伴關係，也推薦技術型高中生赴海外研習技能，並辦理國際青年論壇暨文化交流計畫。