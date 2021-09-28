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城市科大曾秀鳳獲贈百萬 回饋80%當獎學金

觀天下 / 記者許端驛/淡水報導
城市科大舉行「感謝曾秀鳳教練作育英才記者會」，頒獎金1百萬元，曾秀鳳則回饋80%獎金給學校當學生獎學金。 圖／紅樹林有線電視提供
城市科大舉行「感謝曾秀鳳教練作育英才記者會」，頒獎金1百萬元，曾秀鳳則回饋80%獎金給學校當學生獎學金。 圖／紅樹林有線電視提供

城市科大休閒事業系教授曾秀鳳擔任東奧高爾夫國家教練帶領國手潘政琮、徐薇淩與李旻奪下台灣高球史上第一面奧運獎牌，今(28)日城市科大舉行「感謝曾秀鳳教練作育英才記者會」，頒獎金1百萬元，曾秀鳳則回饋80%獎金給學校當學生獎學金，讓台灣傳奇繼續在全世界發光。

曾秀鳳教授表示，2015年她在退出正式比賽之前拜訪偶像恩師涂阿玉老師，涂老師當期勉勵她取之於社會要用之於社會，「我很感謝城市科大的一路支持，取之於城市，用之於城市，我決定捐出獎金的80%回饋給學生當獎學金，給學生未來學習之路有更多資源」。

臺北城市科技大學校長馮美瑜表示，城市科大休閒事業系發展多元的專業領域，其中高爾夫球是發展重心之一，因此在2014年延攬旅日名將曾秀鳳擔任教授，紮根學生高爾夫專業，不只專教球技，更關心學生的待人接物與團隊精神，且與苗栗全國花園球場產學合作，企業不只提供我校學生有高球訓練基地，更有寶貴的校外實習機會，培育更多高球好手向下扎根。

校長馮美瑜說，在曾秀鳳教授的教導下，培育出李玠珀、陳萱等職業選手，尤其，她曾在2016里約奧運擔任國家教練，今年再度為國家披掛上陣，陪同國手為國爭光，最後過關斬將，指導國手勇奪台灣高球史上第一面奧運獎牌，振奮人心，也成為全台英雄人物，更感謝她對台灣高爾夫球的貢獻。

奧運 淡水 里約

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