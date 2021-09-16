烈日讓地表發燙 北科大調查：透水鋪面吸收雨水可降3度

今年台灣短時強降雨不斷，不少區域發生淹水災情，國立台北科技大學水環境研究中心與台北市政府合作，在北科大周邊人行道監測分析透水鋪面，調查發現，透水鋪面在暴雨下可提高吸收雨水的效果，烈日高溫下可降溫約3度，減少地表積水並減緩熱島效應，平凡不起眼的人行道鋪面，也可是改善都市排水減洪、降溫退燒的幫手。

台北市政府去年底完成「忠孝東路東、西路段及周邊人行環境改善工程」一至三段工程，整合捷運站出入口及人行道等，路面皆採用透水鋪面鋪設，為了解人行環境改善工程的成效，北科大水環境研究中心於忠孝新生捷運站4號出口前示範基地設置感測器，利用物聯網系統監測透水鋪面，反饋其暴雨逕流（如積水）的削減成效，並監測透水鋪面與其他鋪面的溫度差異。

北科大水環中心主任林鎮洋說，透水鋪面孔隙率較大，可讓雨水直接滲入地下，提升地表入滲率，減少地面積水，而在晴天時，透水鋪面表層水分因蒸散作用帶走地表熱量，使鋪面降溫，減緩都市熱島效應。他說，地表逕流削減率可想像為一塊海綿可「吸收」多少「水」，削減率越高，代表透水鋪面吸收雨水的效果越好。

回顧研究過程，北科大水環中心自今年3月9日至8月31日經過半年監測，發現透水鋪面能削減13.8％至63.4％的地表逕流，平均各場有效降雨逕流削減率約為40％；溫度方面，發現透水鋪面平均可低於瀝青鋪面2.5度，尤其今年7月26日當日環境最高溫37.4℃時，透水鋪面可低於瀝青鋪面3度。

北科大校長王錫福表示，北科大在校園大量鋪設透水鋪面，將雨水導往學校周圍的生態滯洪河道，結合雨水回收再利用系統，希望能改善都市熱島效應，妥善利用水資源。 北科大監測基地示意圖。圖／北科大提供 監測基地為透水鋪面，雨後不見積水。圖／北科大提供

商品推薦