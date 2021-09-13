奧運金牌得主出自台北商業大學 李洋回母校謝恩

「有沒有去訓練，晚上上課都會打瞌睡。」奧運金牌選手李洋返回母校北商大時笑答記者。台北商大13日舉行傑出校友表揚大會，校長張瑞雄驕傲地說，畢業於北商大企管系的李洋，是奧運選手中唯一非體育系出身的，因為李爸爸希望他除了體育之外，也有一技之長。李洋則感謝學校讓他可以兼顧練習與學業。

兼顧學業與練習

李洋是在2013年到2017年在台北商大念完企管學位，當初考上日間部的他原打算休學練羽球，但學校特別網開一面，讓他可以白天練習，晚上到學校修夜間部的企管課。李洋感慨說，他希望證明運動員也能把書讀好，不要被認為「四肢發達，頭腦簡單」。他回憶四年間每天傍晚從天母的練習場趕到北商大上課的日子，雖然辛苦卻相當充實。

「北商永遠是你的家，以你為榮；希望你繼續為國爭光。」北商大校長張瑞雄特別表揚李洋的奮鬥精神與愛校精神。在頒獎與互送禮物現場充滿溫馨，北商校友、師長、李洋粉絲、學校羽球隊隊員都到場祝賀合影，並索取簽名。

李洋非常照顧學弟妹，只要有空就會回校指導羽球隊，他特別勉勵學弟妹說：「不是因為看到希望才堅持，而是只要堅持就會看到希望。」李洋的奮鬥努力，是北商學弟妹模仿學習的對象。

只要堅持就有希望

「沒有北商大，就沒有今天的我，北商大讓我可以繼續打羽球，還讓我取得企業管理系的學位，這對我這個運動員相當重要。」一臉憨直的李洋說。

談到最近網路上的熱門話題，李洋跟2021奧運柔道銀牌楊勇緯誰帥？李洋謙虛的說，楊勇緯比較帥。他也說他和臺灣羽球運動員王子維一樣喜愛寧夏夜市，喜歡地瓜球和臭豆腐。

一位從台中來看李洋的中年粉絲問李洋：「每場球賽，李洋表現不好就會敲自己的頭，好像成了招牌動作？」李洋承認這是他的壞習慣，應該改掉。

台灣男雙組合「麟洋配」王齊麟與李洋在2021東京奧運男子雙打金牌戰，在34分鐘就以21比18、21比12，擊敗中國雙塔組合劉雨辰與李俊慧，贏得舉國歡騰。

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