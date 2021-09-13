弘光科大學生會迎新生 設計LINE貼圖20系各有特色

大學新學期開始，弘光科技大學開學第一、二周採遠距教學，學生會在社群臉書張貼防疫資訊提醒大家注意事項，為讓即將入學的新生更認識自己選讀的系，20個系學生各自用系上的特色設計LINE貼圖，每個系2款總共40款，上月上架，受到學生歡迎，還有人利用貼圖設計環保袋，時尚又有特色。

弘光科大活動總召陳威翔表示，學生常使用手機通訊軟體，各系學會在疫情最嚴峻時，曾自製防疫標語放在臉書、網路宣傳轉貼，效果不錯，這次迎接新學期開學，學生們發揮創意，設計一款專屬於弘光人的LINE貼圖，透過貼圖的連結，聯繫彼此的情感，更能讓新生們認識其他系特色，也更有向心力。

陳威翔表示，LINE貼圖主題是「弘光達文西」，結合20個系聯合貼圖，從7月初開始找各系學會的美宣長溝通，繪製設計完成後馬上申請上架，審核過程中因圖樣不符合規定，被退件兩次，經過修改後再次上架，在8月已經順利在LINE貼圖上架，「上架後覺得太酷了，好像沒聽過學校科系擁有自己的貼圖，現在跟朋友聊天都會用這款貼圖。」

「弘光達文西」貼圖總共有40個圖樣，20個系各出2款。文創系以藝術家抽象的技法表現出圖樣，餐旅系貼圖則是穿上廚師服的人偶，美髮系則以剪髮、洗頭造型呈現，搭配文字「水啦！」環安系繪製穿上工安服裝的工人卡通，動保系畫上貓、狗圖，營養系則畫上營養師搭配「巴豆夭」的文字，圖樣逗趣口愛。

語聽系以耳朵圖代表，搭配「你給我聽好」的文字，資工系直接以電腦圖表示，妝品系用敷上面膜的圖樣搭配「變水水」的文字，老福系畫上老人的卡通圖，幼保系用小朋友可愛的圖樣寫上「寶寶委屈」，護理系則用護理師及打針的模樣代表。讓大家也更有向心力。

貼圖上架後，已有許多學生下載使用。課外活動組趁著新生入學，在新生活動中以問卷的方式，詢問大學新生人上大學後，最想參加什麼樣的社團，贈送貼圖當作填寫問券的禮物，校內以後舉辦的社團博覽會或是各種學生活動，會送學生弘光人的專屬貼圖。 弘光科大學生會迎新生，設計LINE貼圖，集結20系特色。記者游振昇／攝影 弘光科大學生會迎新生，設計LINE貼圖，集結20系特色，貼圖還可設計環保袋。記者游振昇／攝影

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